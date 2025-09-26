Borsa güne düşüşle başladı

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,42 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile bilişim oldu. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrederken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı.