Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.