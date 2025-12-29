Yeni Şafak
Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 11.311,39 puandan başladı.
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 azalışla 11.294,37 puandan tamamlamıştı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan ve yüzde 0,15 artışla 11.311,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,13 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları ile Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 11.400 ve 11.500 puanın ise direnç, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

