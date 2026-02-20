Yeni Şafak
Borsa günü pozitif tamamladı: En çok kazandıran sektör finansal kiralama faktoring oldu

19:1020/02/2026, Cuma
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 artışla 13 bin 934,06 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring olurken, toplam işlem hacmi 171,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 129,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 171,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,04 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise holding oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan büyüme verisi fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, beklentilerin altında gerçekleşen büyüme verileri satış baskısını artırdı.

ABD ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 ile beklentilerin altında büyüdü.

Geçen yılın son çeyreğinde sert bir yavaşlama kaydeden ülke ekonomisinin büyüme hızı, söz konusu dönemde yaşanan 43 günlük ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması ve tüketici harcamalarındaki yavaşlamadan olumsuz etkilendi.

BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe negatif başlamasına karşın gün içinde gelen alımlarla günü pozitif seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), 2025 yılı 4. çeyrek itibarıyla eksi 324,9 milyar dolar oldu.

Reel Kesim Güven Endeksi, şubatta bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 104,1'e yükseldi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise aynı dönemde 0,6 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, Almanya'da büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.


