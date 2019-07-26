Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 792,19 puan ve yüzde 0,78 artarak 102.837,19 puana çıktı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazancıyla 102.837,19 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 792,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile sigorta oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 103.259,13 puana kadar yükseldikten sonra 102.500-103.000 bandında dengelendi.

  • Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı bu yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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