Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazanarak günü 1.432,04 puandan tamamladı. Analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,55 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,84 ve holding endeksi yüzde 0,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde gün boyunca pozitif bir seyir izledi.

Analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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