Borsa İstanbul’da negatif seyir: Bankacılık endeksinde kayıp derinleşti

14:04 24/04/2026, Cuma
24/04/2026, Cuma
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel jeopolitik riskler ve artan enflasyon beklentilerinin etkisiyle günün ilk yarısını %0,63 değer kaybıyla 14.244,68 puandan kapattı.

Endeks Seviyesi:
BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 90,81 puan azalarak 14.244,68 puana geriledi.
Sektörel Ayrışma:
Bankacılık endeksi %1,77 kayıpla en çok düşen sektör olurken, metal eşya sanayi %1,96 yükselişle pozitif ayrıştı.
Küresel Etki:
ABD-İran hattındaki müzakere belirsizlikleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri tansiyon piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören pay piyasaları, haftanın son işlem gününün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa oranla %0,63 azalış kaydederek 14.244,68 seviyesine indi. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi ise 66,6 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti.

Sektörel Performans ve Veriler

Günün ilk yarısında ana sektör endekslerinden bankacılık endeksi %1,77, holding endeksi ise %0,54 oranında değer kaybına uğradı. Yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı metal eşya sanayi endeksi %1,96 değer kazanarak günün en çok kazandıran sektörü oldu. En çok kaybettiren sektör ise doğrudan bankacılık olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon Beklentileri ve Makroekonomik Veriler

Yurt içinde açıklanan Nisan ayı verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerindeki artış piyasa duyarlılığını etkiledi. Piyasa katılımcıları için beklenti 1,22 puan artışla %23,39’a, reel sektör için %33,70’e ve hane halkı için %51,56 seviyesine yükseldi. Bu makroekonomik tablo, yerli yatırımcıların temkinli duruşunu destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

Küresel Riskler ve Teknik Analiz

Dış piyasalarda, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine dair belirsizlikler ve Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi negatif seyri tetikleyen ana unsurlar oldu. Analistler, öğleden sonraki seansta yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Almanya Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puan seviyeleri destek; 14.300 ve 14.400 puan seviyeleri ise direnç konumu olarak değerlendiriliyor.

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

