Ekonomi Borsa İstanbulda yeni bir rekor daha
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'da yeni bir rekor daha

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.188,68 puana taşıdı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda yeni bir rekor daha
Foto/arşiv

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,09 puan ve yüzde 0,10 değer kazancıyla 3.168,05 puan oldu. Toplam işlem hacmi 29,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,16 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,70 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açıklanan büyüme verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.188,68 puana taşıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti.

Analistler, merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesi ile küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra ABD'de ADP özel sektör istidamı verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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