Ekonomi Borsa İstanbulun rekor haftası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'un rekor haftası

Haftalık bazda yükseliş rallisini 12 haftaya çıkararak bu alanda en uzun süre üst üste artış rekoru kıran Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi, aynı zamanda hafta içinde 124 bin 536 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul’daki üst üste 12 haftalık yükseliş rallisi tüm zamanların en uzun süreli yükseliş serisine işaret ederken, BIST 100 endeksi tarihi zirvesinde bulunuyor. 2019'u yıllık bazda yüzde 25,4'lük getiri ile tamamlayan ve bu getirinin büyük kısmını yılın son çeyreğinde elde eden BIST 100 endeksinde yükseliş eğilimi hız kesmeden devam ediyor. 2020'ye artan jeopolitik risklerle çalkantılı bir başlangıç yapan Borsa İstanbul, risk algısının kısa sürede ortadan kalkmasıyla rekor üstüne rekor kırdı.

12 HAFTADIR KAZANÇTA

Haftalık bazda yükseliş rallisini 12 haftaya çıkararak, bu alanda en uzun süre üst üste artış rekoru kıran BIST 100 endeksi, aynı zamanda hafta içinde 124 bin 536 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,55 kazançla 122 bin 141 puandan tamamladı. Dolar bazında ise 20.559 puanda bulunan ve zirveye hala çok uzak olan endeksin tarihi zirvesi 51.070 puanda bulunuyor. Endeks, Kasım 2010'da 51.070 puanla dolar bazlı rekorunu kırmasının ardından Mayıs 2013'te bu seviyelere yaklaşmayı başarsa da üzerine çıkamamıştı.

SEKTÖR ENDEKSLERİNDE BİLİŞİM ÖNE ÇIKTI

Sektör endeksleri bazında bakıldığında BIST 100'deki artış eğiliminde bilişim ve orman, kağıt, basım endeksleri yüzde 10'un üzerinde getiri ile en önemli katkıyı sağlayan endeksler oldu. Geçen hafta bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Analistler, son 12 haftadır yükseliş eğiliminde hareket eden endeksin rekor seviyelere ulaşmış olması sebebiyle bu bölgeden gelebilecek kar satışlarıyla düzeltme hareketi yapabileceğine dikkati çekti. Endeksin uzun dönemli hedeflerine ulaşabilmesi için zaman zaman düzeltme yapmasının daha sağlıklı bir yükselişe yol açacağına değinen analistler, yatırımcıların yatırım kararı alırken bu durumu da göz önünde bulundurmaları gerektiğini kaydetti.

RİSKLER DALGALANDIRDI

Yıl başında ABD'nin İranlı general Kasım Süleymani'yi Irak'ta öldürmesinin ardından artan jeopolitik riskler, olayın fazla büyümeden yatışmasıyla önemli ölçüde azaldı. ABD ile Çin arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla birlikte risk algısı önemli derecede azalırken, görece riskli varlıklara talep küresel bazda artış gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturması ve Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü, küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyre sebep olurken, hafta boyunca bu konuya dair haber akışı endeksler üzerinde etkili oldu.

İÇ PİYASADA ARTAN GÜVEN RİSK İŞTAHINA DA YANSIDI

Yurt içinde ise makroekonomik veriler ve yatırımcı güvenindeki artış, pay piyasalarında rekorları da beraberinde getirdi. Merkez Bankası'nın geçen hafta faizleri 75 baz puan indirmesiyle artan risk iştahı da, Borsa İstanbul'daki alışlarda etkili oldu. Faizlerin düşmesiyle alternatif getiri arayışına giren yatırımcıların görece riskli varlıklara yönelirken, Borsa İstanbul'daki yükselişin önemli ölçüde yerli yatırımcı tarafından desteklenmesi dikkati çekti.

YÜKSELİŞ REKORU 15 HAFTAYA ÇIKTI

  • Analistler, dönem dönem artan jeopolitik risklerin Borsa İstanbul'daki yükseliş trendini görece sınırlı etkilediğini, BIST 100'deki geri çekilmelerin yatırımcılarca alım fırsatı olarak görüldüğünü söyledi. BIST 100 endeksi dışında bulunan hisselerden oluşan endeks de yükseliş rekorunu üst üste 15 haftaya çıkararak yatırımcısına önemli getiri sağladı.
  • Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 seviyesinin destek, tüm zamanların zirvesi olan 124.536'nın direnç konumunda olacağını kaydettiler.

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