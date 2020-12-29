Ekonomi Borsada son hafta rallisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsada son hafta rallisi

2020’nin bitmesine sayılı günler kala, Borsa İstanbul’da üst üste rekorlar kırılıyor. Haftanın ilk iş gününde 1.442 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 25 artış kaydetti. Dünkü iyimser hava döviz kurlarına da yansıdı. Dolar, 7,5 TL'nin altına indi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk varlıklarına yönelen ilgi, yılın son haftasında Borsa İstanbul'da yeni rekor getirdi. 2020’nin son haftasında borsada adeta ralli yaşanıyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk gününe yüzde 1'lik kazançla başladı. Gün içinde 1.442 puanın üzerini gören endeks, tüm zamanların rekorunu kırdı.

%25 KAZANDIRDI

Borsa, yılbaşından bu yana yatırımcılarına yüzde 25 kazandırdı. 2019'u 114 bin 754 puandan tamamlayan Ulusal 100 Endeksi, eski ifadesiyle dün 144 bin 279 puana yükseldi. Borsa dün gün boyunca alıcılı eğilimini sürdürdü. Endeks günü 1.439,28 puandan tamamladı.

GÜNDEM HAFİFLEDİ

Analistler, ABD’de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere’nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için bin 455 seviyesinin direnç, bin 390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile spor oldu.

DOLAR 7,50'NİN ALTINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 24 Aralık’ta 1 hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırarak yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkardı. Karar öncesinde 7,6128 seviyesinde bulunan dolar kuru, TCMB’nin açıklaması ile düşüşe geçerek 7,5738’e kadar gerilemişti. Düşüş eğilimine dün de devam eden dolar kuru yeni haftaya düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 7.50 seviyesinin altına gelen kur 7.41’e kadar çekildi. Avro ise 9,13 seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN BU YIL DA EN ÇOK KAZANDIRDI

En çok konuştuğumuz konular arasında yerini alan altın, bu yılda yatırımcısının yüzünü güldürürken, düğün yapacakları ve borcu olanları kara kara düşündürdü. Altının gram satış fiyatı, 2019’da bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 33,39 artarak yılın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Altın bu sene de şaşırtmadı. Kazancını katlayıp, yüzde 56 kazandırdı. 2020’ye 294 lira ile başlayan gram altın, 451 liraya geldi.

Yatırımcıya 'mağdur olmayın' uyarısı

  • Borsa’ya bireysel yatırımcıların ilgisi tarihte görülmemiş şekilde artarken, uzmanlar, gerekli bilgi ve donanıma sahip olmayan yatırımcıları yaşanabilecek mağduriyetler konusunda uyarıyor. Borsa İstanbul’da yüksek getiri arayışı içindeki yatırımcılar, 2020 yılında çoğunlukla aradıklarını bulsa da sert fiyat hareketleriyle oluşan mağduriyet haberleri yıl sonuna doğru artmaya başladı. Analistler, bireysel yatırımcıların getiri arayışının makul olduğunu ancak Borsa’da işlem yapmanın birçok riski unutulmaması gerektiğini ifade ediyor.

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