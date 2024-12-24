Borsada takas süresi kısalıyor

Borsa İstanbul'da satış işlemi yapan yatırımcıya para ödeme süresini iki günden bir güne düşürmek için hazırlık yapılıyor. T+2’den T+1’e geçme" olarak bilenen yönteme geçişi mümkün kılmak için araştırma ve çalışmalara başlandı. Orta Doğu ve Avrasya bölgesinde finans merkezi olma yolunda büyük adımlar atan Türkiye, küresel borsalardaki dönüşümü yakından takip ediyor. Arjantin, Kanada, Meksika ve ABD'nin T+1 ödeme döngüsüne başarıyla geçmesi, diğer ülkelerde de gündem konusu oldu. Uzmanlar, bu değişiklikle işlemlerin hızlanacağını belirtirken, yatırımcıların da portföylerini yeni dinamiklere göre düzenlemesi gerektiğine işaret ediyor.

24 SAAT İÇİNDE FON HESAPTA

Borsada T, işlem yapılan zamanı, "+" simgesi de işlem sonrası gereken ek gün sayısını ifade ediyor. Örneğin, T+1'de satış gerçekleşen pay senedinin fonu ertesi iş günü hesaba yansırken, T+2'de satılan pay senedinin fon karşılığı iki iş günü sonrasında hesaba ekleniyor. Satış işlemlerinde, fonun hesaba bir gün erken gelmesi borsanın devir hızını artırırken, bireysel borsa yatırımcısının T+1 ödeme sürecinde hızlı fiyat değişikliğine hızlı uyması gerekecek.

2 GÜN UZUN BİR SÜRE

T+1 ve T+2 bakiye, borsada işlem hızı için büyük önem arz ediyor. Para nakil işlemlerinin dakikalar içerisinde gerçekleştiği günümüz finans dünyasında, pay senedi yatırımcıları T+2 engeline takılıyor. Küresel piyasalarda özellikle mevsimsel yaz saati uygulaması dolayısıyla bazı borsalar arasında anlık zaman farkı 12 ila 18 saate kadar çıkabiliyor. Ancak, T+1 sistemi satışın yapıldığı zamandan azami 24 saat sonra yatırımcının fona erişip, bulunduğu borsadan en uzak zaman diliminde bulunan başka bir pay piyasasında işlem yapmasına zaman tanıyor. Bu zaman zarfı ABD doğu saatinden 16-18 saat ileride olan Avustralya ve Yeni Zelanda finans merkezleri de dahil alış, satış, transfer yapabilmek için yeterli süreyi sağlıyor.

FİNANSAL OKURYAZARLIK DAHA KIYMETLİ OLACAK

Takas süresinde T+1’e geçen borsaların yeni yerleşim standardı, hisse senetleri, tahviller, belediye menkul kıymetleri, borsada işlem gören fonlar ve belirli yatırım fonları gibi mevcut T+2 döngüsü kapsamındaki tüm işlemler için geçerli olacak. Ayrıca, opsiyonlar ve devlet menkul kıymetleri gibi halihazırda bir iş günü yerleşim döngüsüne sahip varlıklarla da uyumlu hale gelecek. Analistler, geçiş sürecini, " 5 sene içerisinde küresel borsaların, hızlı alış-satış işlemleri, piyasaları yüksek hacimli ve daha da dalgalı hale getirecek. Yeni koşullarda ise finansal okuryazarlık her zamankinden daha kıymetli bir hal alacak " dedi.

HİNDİSTAN AYNI GÜNÜ DENİYOR

Hindistan, 2023 başında T+1 yerleşim sistemine geçti. Mart 2024'te ise Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI), T+0 yerleşim sisteminin ilk aşamasını başlattı. Menkul kıymet satışının anında gerçekleştiği T+0, hisse senedi nakit piyasaları için mevcut T+1 sistemiyle paralel yürütülecek. Yerel perakende piyasası T+0 yerleşimine hızla adapte olurken, kıyı dışı yatırımlar, kısıtlı para birimi finansman gereksinimleri nedeniyle T+1 rejimini tercih ediyor.

SİNGAPUR TEMKİNLİ

Singapur Para Otoritesi (MAS) ise, ülkenin T+1 yerleşim döngüsünü benimseme potansiyelini değerlendirmek amacıyla Merkezi Mevduat (CDP) ve mevduat acenteleriyle görüşmelere başladı. Ancak katılımcılar, özellikle uluslararası işlemlerde karşılaşılabilecek operasyonel zorluklar nedeniyle bu geçişe sıcak bakmıyor. Sektör temsilcileri, MAS ve CDP’den, daha temkinli ve kademeli bir yaklaşım benimsemelerini istiyor.







