Borsada yeni dönem bugün başlıyor: Emir iptali ve miktar azaltımı yapılabilecek

Türkiye, OVP’de belirlenen hedefler kapsamında; tarımsal üretimin planlanması, sözleşmeli üretim ve tarım sayımı gibi üç önemli reformu devreye aldı. Dünyanın en büyük 10 tarım ekonomisinden biri olan Türkiye, yeni atılımlarla tarımsal hasıla ve ihracatta çıtayı daha yükseğe taşıyacak. Geçen yıl 30 milyar dolar olan tarım ihracatında 50 milyar dolar hedefleniyor.