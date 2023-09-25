Borsada yeni dönem bugün başlıyor: Emir iptali ve miktar azaltımı yapılabilecek

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Borsa İstanbul, açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar aldı.
Ayrıca pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.
Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.
Düzenlemeler 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.