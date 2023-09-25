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Ekonomi

Borsada yeni dönem bugün başlıyor: Emir iptali ve miktar azaltımı yapılabilecek

Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor. Yeni düzenlemeler kapsamında pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecek.

Kenan Biter
09:13 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Borsa İstanbul, açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar aldı.


Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

Ayrıca pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.


Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.


VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlemeler 25 Eylül 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.




#Borsa İstanbul
#Borsa
#Pay piyasası
#VİOP
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