Borsada 'zafer' rallisi sürüyor: Yüzde 3,6'lık artış var

Borsa İstanbul, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor.





Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ve yüzde 1,49 değer kazanarak günü 4.959,80 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,88 artışla 5.102,56 puandan başlamasının ardından öğle saatlerine doğru yükselişini yüzde 3,59'un üzerine taşıyarak 5.137,67 puana çıkardı.





En çok bankacılık kazandırdı

Borsa İstanbul'da en çok bankacılık endeksi yüzde 6,59 ve holding endeksi yüzde 3,23 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla kazandıran bankacılık oldu.





Borsa'da gözler Kabine'de

Bugün ayrıca yurt içinde ekonomi yönetimine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.





Yatırımcının odağında ABD'den gelecek istihdam verisi var





Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.





ABD Senatosu, bugün borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylarken, limitin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.





Ülkede para politikasına ilişkin beklentilerin de hafta başına göre önemli oranda değişim gösterdiğini aktaran analistler, söz konusu gelişmede Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin etkili olduğunu söyledi.











