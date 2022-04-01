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Ekonomi Borusan 12 milyarlık yatırım duyurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borusan 12 milyarlık yatırım duyurdu

Çelikten lojistiğe ve enerjiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren Borusan Holding, 2021’i güçlü bir büyümeyle kapattı. Yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, geçen yıl toplam 47 milyar TL’lik ciro elde ettiklerini ve bu cironun yüzde 50’sinin üretimden geldiğini söyledi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Borusan 12 milyarlık yatırım duyurdu
Borusan Holding, 2022-2024 döneminde 12 milyar TL yatırım yapacağını açıkladı. Çelikten lojistiğe ve enerjiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren Borusan Holding, geçen yılı 47 milyar TL ciro ile kapattı.

Çelikten lojistiğe ve enerjiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren Borusan Holding, 2021’i güçlü bir büyümeyle kapattı. Yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar, geçen yıl toplam 47 milyar TL’lik ciro elde ettiklerini ve bu cironun yüzde 50’sinin üretimden geldiğini söyledi.

Kafadar, 2022-2024 döneminde 12 milyar TL yatırım yapmayı planladıklarını ifade etti. Çelik sektöründe ciddi bir artış yaşandığına dikkat çeken Kafadar, talebin ve fiyatın çok arttığı bir dönemi yaşadıklarını her ne kadar bir taraftan otomobiller daha az üretilse de bu çip krizi ile birlikte dünyadaki kayıp geçen yıl 3-4 milyon adet civarında olduğunun altını çizdi.

Erkan Kafadar
Erkan Kafadar

KAPASİTESİ ARTACAK

Kafadar, “Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, gerçekleştireceği yeni yatırım ile ABD’de de hizmet alanını genişletecek. İlk etapta yaklaşık 50 milyon dolar olarak öngörülen yeni yatırım ile ABD’de faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Borusan Mannesmann Pipe US’in boru üretim kapasitesi 400 bin tona ulaşacak. Temiz ve yenilebilir enerji alanındaki faaliyetlerimize 100 MW’ın üzerinde yeni kapasite ekleyerek büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

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