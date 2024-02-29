Borusan’dan 63 milyar TL’lik yatırım planı

Geçtiğimiz yıl güçlü bir büyüme elde eden Borusan Grubu, 2023’ü 182 milyar TL ciro ile kapattı. 2022’ye göre cirosunu TL bazında yüzde 73, dolar bazında ise yüzde 20 artıran şirket, faaliyet gösterdiği 11 ülkede 14 bin 500 çalışanı ile 80’inci yılını kutluyor. 2023 yılında grup çatısı altındaki şirketleri aracılığıyla 6 milyar TL yatırım gerçekleştiren Borusan Grubu, 2026 yılının sonuna dek toplam 63 milyar TL tutarında bir yatırım hedefliyor.





2024 YILINDA HEDEF EN AZ 500 MİLYON $

Borusan Holding, 3 yıllık süre zarfında; üretime 31,2 milyar TL, otomotive 10,9 milyar TL, enerji sektörüne 9,5 milyar TL, makine ve güç sistemlerine 6,1 milyar TL ve lojistik sektörüne 5,3 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor. Bu stratejik plan döneminin ilk yılı olan 2024’te, 2023’te yapılan yatırımların 2 katı tutarında yatırım gerçekleştirecek. Borusan Grubu CEO’su Erkan Kafadar, 2024 yılında en az 500 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını dile getirdi.

Erkan Kafadar





BORÇELİK 500 BİN TON KAPASİTELİK TESİS KURUYOR

Grubun üretime yönelik yatırımlarının başında Gemlik’te kurulu Borçelik tesisi geliyor. Tesisin kapasitesini arttıracaklarını söyleyen Erkan Kafadar, 500 bin tonluk ve 20,8 milyar TL’lik, Türkiye’de benzersiz olan yeni bir kaplama tesisi yatırımı planladıklarını belirtti. Hedeflerinin, ağırlıklı olarak büyüyen otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine yönelik olacağını vurgulayan Kafadar, “Bu yatırım aynı zamanda Borçelik’e ileride minimal ek yatırımlar ile modüler büyüme imkanı verecek. 2000’den önce kurulan tüm hatlar yenilenecek” dedi. Borçelik için 14 megavatlık lisanssız RES onay mektubu alındığını dile getiren Kafadar, Borusan Boru’nun da lisanssız RES-GES yatırımları için görüşmeye başladığını duyurdu.





ŞARJ ISTASYONU SAYISI 7 BINE ULAŞACAK

Borusan EnBW Enerji’nin enerji portföyünde de 210 megavatlık büyüme bekleniyor. Saros'ta Türkiye’nin en büyük RES-GES hibrit tesislerinden biri kurulacak. Şirket, bu yatırımlarla, Türkiye’nin rüzgar enerji üretiminin yaklaşık yüzde 6’sını karşılar hale gelecek. Buna ek olarak geliştirme fazındaki 400 megavatlık depolamalı RES projeleri ile 1.335 MW’lık portföy büyüklüğüne erişilecek. Önümüzdeki dönemde 7 bin şarj noktasına ulaşmayı hedefleyen Borusan, 2030 yılına kadar bu alanda da 11,5 milyar TL’lik yatırım planlıyor. Aynı zamanda Borusan, bu yıl yeni nesil otomotiv perakendeciliği iş modeli ‘Borusan Next’in de ilk adımlarını attı.



