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Ekonomi

Bosch'tan Bursa'ya hidrojen yatırımı

Bosch Grubu, 2023 yılında, Türkiye'de, yüzde 31'lik bir artışla 2,3 milyar avroluk yurt içi konsolide satış gerçekleştirdi.

04:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:14 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Konsolide olmayan satışların yanı sıra, bağlı şirketlere yapılan dahili teslimatlar da dahil olmak üzere, 4,4 milyar avroluk toplam net satışa ulaşarak yüzde 6'lık bir büyüme kaydetti. Türkiye’deki en büyük uluslararası yatırımcılardan biri olan Bosch, Cumhuriyet'in 100. yılında ülkeye 172 milyon avro daha yatırım yaparak 2000-2023 yılları arasındaki toplam yatırımını 4,2 milyar avroya çıkardı.

TÜRKİYE BÖLGEDEKİ ÜRETİMİMİZDE ÖNE ÇIKIYOR

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, geçtiğimiz yıl ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “2023 yılında satışlarımızdaki artış temel olarak tüm faaliyet alanlarımızdaki güçlü büyüme sayesinde gerçekleşti. Bu önemli büyüme, Türkiye’deki başarılı satış stratejimizi ve iş ortaklıklarımızı, yüksek üretim kapasitemizi ve güçlü insan kaynağımızı teyit ediyor. Zorlu koşullardaki bu etkileyici sonuçlar, Türkiye'deki yaklaşık 19 bin çalışanımızın özverili çalışmasıyla elde edildi.”

Daniel Korioth, “Tasarım, işlev ve simülasyon mühendislerimiz Almanya'daki geliştirme departmanlarımızla yakın iş birliği içerisinde. 2026 yılından itibaren Bursa'da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız. Bursa'daki geliştirme ve sanayileştirme çalışmalarımızın yanı sıra, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin hidrojen motoru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği sağlıyoruz” dedi.



#Bosch
#Ticaret
#Ekonomi
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