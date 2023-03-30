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Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 77,64

Dün 79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 77,64 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,07 dolardan alıcı buldu.

10:12 . 30/03/2023 Perşembe
AA
Brent petrolün varil fiyatı 77,64

Brent petrolün varil fiyatı 77,64

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.


ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 500 bin varil düştüğünü açıkladı.


Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 900 bin varil düşüş kaydetti.


Arz tarafında ise piyasalar, Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyor. Merkezi yönetim ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle petrol akışının sekteye uğraması ve bazı şirketlerin petrol sahalarını kapattığına ilişkin haberler gündemdeki yerini koruyor.


Öte yandan, ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentiler güçlense de gelecek dönem para politikasına yönelik belirsizlikler, fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.


Brent petrolde teknik olarak 77,91 ile 78,37 dolar aralığının direnç, 77,45 ile 76,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

#Brent petrol
#Dolar
#Enerji
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