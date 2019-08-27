Ekonomi Brent petrolün varili 58,74 dolar
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 58,74 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 58,74 dolardan işlem görüyor. ABD ve Çin arasındaki ticari gerilime ilişkin verilen olumlu mesajlarla petrol piyasaları toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

Haber Merkezi AA
Brent petrolün varil fiyatı 58,74 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı 58,74 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,74 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,03 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 58,55 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 58,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,79 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilime ilişkin verilen olumlu mesajlarla petrol piyasaları toparlanma sinyalleri vermeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Çin'in samimi olarak bir anlaşmaya ulaşmak istediğini belirtmesi ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He'nin de anlaşmazlığı çözmek için yapıcı müzakerelere açık olduklarını ifade etmesinin ardından piyasalar bir miktar gevşedi. Bu açıklamalarla Brent petroldeki düşüş sınırlı kaldı.

Brent petrolde teknik olarak 58,80 ile 58,85 dolar aralığının direnç, 57,95 ile 58,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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