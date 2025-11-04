Brent petrolün varili 64,56 dolardan işlem görüyor

Dün 65,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,81 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 64,56 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,66 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 8 üyesinin, gelecek yılın ilk çeyreğinde üretim artışını erteleme kararı etkili oldu.

Yatırımcıların bu kararı, piyasalarda gelecek yıl yaşanacak arz fazlasının bir işareti olarak değerlendirmesi fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Pazar günü çevrim içi toplanan Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, "istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının yansıttığı mevcut sağlıklı piyasa temellerine" işaret ederek aralık ayında petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

Ancak, gelecek yılın ocak-mart döneminde mevsimsel nedenlerle üretim artışlarını durdurma konusunda anlaşmaya varıldı.

Talep tarafında ise ABD ekonomisine yönelik endişeler fiyatları baskılayan bir unsur oldu.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 48,7 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşirken sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti. Bu veriler, sanayi kaynaklı yakıt talebinin kış aylarına girerken düşük seyretmeye devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Yatırımcılar, bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) haftalık stok tahminlerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 66,57 dolar direnç, 62,90 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.











