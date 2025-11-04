İşte en çok satılan otomobil markaları: 10 aydaki satışlar 1 milyon adedi geçti

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,20 oranında artarak 1 milyon 43 bin 796 adet olarak gerçekleşti.





Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 10,98 oranında artarak 833 bin 382 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,23 artarak 210 bin 414 adet oldu.