Ekonomi Brent petrolün varili 65 dolar seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrol 65 dolar seviyesinde: Petrol fiyatları yükseliyor mu?

Brent petrolün varili 65 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 65,54 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, ABD ham petrol stoklarının, fiyatların yükselişini desteklediğini, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın petrol kesintisi kararı ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların da fiyatların artışında etkili olduğunu belirtiyor.

Haber Merkezi AA
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,54 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,69 dolardan güne başlayan ve gün içinde 65,63 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,40 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.33 itibarıyla yüzde 0,21'lik artışla 65,54 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,72 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD'nin ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4,2 milyon azalışla 444,3 milyon varile geriledi.

  • Uzmanlar, ABD ham petrol stoklarının, fiyatların yükselişini desteklediğini, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya'nın petrol kesintisi kararı ile ABD'nin İran ve Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların da fiyatların artışında etkili olduğunu belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 65,80 ila 65,92 dolar aralığının direnç, 65,56 ila 65,68 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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