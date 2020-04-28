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Ekonomi British Airwayste 12 bin kişinin işten çıkarılması planlanıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

British Airways'te 12 bin kişinin işten çıkarılması planlanıyor

İngiliz havayolları British Airways bünyesinde çalışan 12 bin kişinin işten çıkarılmasını planlıyor. Yeni tip koronavirüs salgınında etkilenen yolcu talebinin, tekrar 2019'daki seviyelere ulaşılabilmesinin birkaç yıl sürebileceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

British Airways'in sahibi olan İspanyol şirketler grubu IAG'den yapılan açıklamada, grup şirketleri içerisinde uygulanacak yeniden yapılandırma kapsamında, British Airways'ten toplam 12 bin kişinin çıkarılmasının planlandığı kaydedildi.

ŞİRKET 535 MİLYON AVRO ZARAR ETTİ

Açıklamada, IAG'nin geçen yılın ilk çeyreğinde 123 milyon avro faaliyet karı kaydettiği, bu yılın çeyreğinde ise 535 milyon avro zarar ettiği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında etkilenen yolcu talebinin, tekrar 2019'daki seviyelere ulaşılabilmesinin birkaç yıl sürebileceği belirtildi.

22 BİN ÇALIŞAN İZNE ÇIKARILDI

Yaklaşık 45 bin kişiyi istihdam eden British Airways, daha önce İngiliz hükümetinin maaş destek programından yararlanarak 22 bin 626 çalışanını izine çıkarmıştı.

  • IAG bünyesinde British Airways, Iberia, Aer Lingus, Aer Lingus Regional, Iberia Regional, Iberia Express, BA CityFlyer gibi hava yolu şirketleri bulunuyor.

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