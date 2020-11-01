Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bu yazın şampiyonu kamp sandalyesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu yazın şampiyonu kamp sandalyesi

Bir zamanın rejisör koltuğu sadece bu yazın değil 2020’nin en gözde ürünlerinden oldu. Özellikle pandemi sonrasında talep patlaması yaşanan kamp sandalyeleri, havaların soğumasına rağmen hemen her arabanın bagajında kendine yer buluyor. Önceki gün yaşanan büyük İzmir depreminde de sokakta sabahlayan vatandaşın imdadına yine bu ürün yetişti.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Kim ne derse desin bu yaza damgasını kamp sandalyesi vurdu. Açılır kapanır sandalyeler, Kovid-19 salgının sosyal mesafeyi hayatımıza sokmasıyla kapış kapış satıldı. Aslında bir dönemin rejisör koltuğu olarak da bilinen bu ürün, yaklaşık 5 yıldır kamp severlerin tercihi iken şimdilerde hemen her arabanın bagajında kendine yer buluyor. Onu cazip kılan en önemli şey ise pratikliği. Kolayca katlanıp, taşınabilirliği ve yer kaplamaması sayesinde 2020’de vatandaş bu sandalyeleri sırtları gibi kendini bir yerlere attı.

TÜRKİYE SENİN YAZLIĞIN


Beykoz, Bodrum, Trabzon, Ayder Yaylası, Antalya Konyaaltı, Mardin, evin karşısındaki park, tepedeki çimenlik bu koltuklarla doldu taştı. Nereye gitseniz, memleketin her yerinde kamp sandalyelerini gördük. İşin ilginç yanı içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında da vatandaşın ilk tercihi yine kamp ürünleri olacak.

FİYATI 50 İLA 80 LİRA, TALEP DE AYNEN DEVAM

İkinci dalgayı yaşadığımız salgın koşullarında sosyal mesafe arayan piknikçi, nefes almak isteyen vatandaş, parkta bahçede oturmak isteyenlerin konfor talebi devam ediyor. 50 ila 80 liradan satılan sandalyeler, zincir marketlerden spor mağazalara kadar alıcı bulurken, e-ticaret sitelerinin de gözdesi durumunda. Enteresan olan yaz bitmesinde rağmen market raflarını hala süslüyor, fiyatlarında da herhangi bir indirim veya kampanya yok.

İZMİR DEPREMİNDE VATANDAŞIN DAYANAĞI OLDU

Önceki gün yaşadığımız İzmir depreminde de geceyi sokakta geçiren vatandaşların çoğunun bu kamp sandalyelerinin üzerinde nöbet tuttuğu gözlendi. Bu yönüyle bile artık arabaların bagajında ve acil durum çantalarının yakınında kendine yer bulacağa benziyor. Pandeminin seyrine göre de üreticiler siparişlere yetişemeyecek gibi görünüyor.

SATIŞLARI 10 KAT BİRDEN ARTTI

  • Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan’a göre, son yıllarda hem tatil hem de bir spor alternatifi olarak kampçılık kavramına ilgi hali hazırda yükseliş trendi gösteriyordu. Ancak pandemin de etkisiyle kamp ürünlerine olan taleplerde ciddi bir artış söz konusu. Erturan, “Outdoor kategorimizin altında yer alan kamp ve kampçılık ürünlerimizde, Eylül 2020 tarihi itibarıyla 2018 yılına göre 10 kat, 2019 yılına göre ise 2 kattan fazla talep artışı yaşıyoruz. Kampçılar tarafından en çok rağbet gören ilk üç ürün ise; çadır, katlanabilir sandalye ve kamp mutfağı ürünleri olarak sıralanıyor” bilgisini veriyor.


EV, OFİS VE BALKONUN YENİ GÖZDESİ

“Son birkaç yıldır ürün satışlarından takip ettiğimiz kadarıyla zaten oldukça yüksekti. Pandemiyle birlikte bu ilginin artarak sürdüğünü görüyor ve bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz” diyen Mutlu Erturan, “Kamp ürünlerindeki sezonsallık döneminin, pandeminin etkisiyle değişen tüketici davranışları neticesinde genişlemeye uğradığını söyleyebiliriz. Bunun yanında ürün grubundaki pratiklik ve çeşitliliğin artmasıyla birlikte müşterilerimiz ürünleri ev-ofis-balkon gibi alanlarında sıkça değerlendiriyor” şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Mesut Yılmaza veda

Mesut Yılmaz'a veda

​Eski Başbakan Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi.
Geçmiş olsun İzmirli

Geçmiş olsun İzmirli

​Özgür Özel enkazdan çıkarılanları ziyaret etti
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Deprem bölgesinden yürek burkan görüntü.
Can kaybı <br>51'e yükseldi

Can kaybı
51'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı artıyor.

Koronavirüs tedavisi gören Kuzu 65 yaşında vefat etti.
Yürekler ağza geldi

Yürekler ağza geldi

Beton blok kaldırılırken göçük oluştu: 3 kişi boşluğa düştü.
26 bina acil <br>olarak yıkılacak

26 bina acil
olarak yıkılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay son bilgileri paylaştı.
Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

Depremin en çarpıcı görüntülerinden biri

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti böyle kaydedildi.
Kuşadası <br>açıklarında deprem

Kuşadası
açıklarında deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.
Acı bekleyiş

Acı bekleyiş

​İzmir'de enkaza dönen 9 binada çalışmalar sürüyor.
Anlamlı ziyaret

Anlamlı ziyaret

​Depremin simgesi İnci'yi hastanede ziyaret etti.
Ali'yi kaybettik

Ali'yi kaybettik

​Enkaz altında olduğu açıklanmıştı, acı haber geldi.
O anı unutmayacağız

O anı unutmayacağız

​Perinçek ailesini kurtaran UMKE ekibinden Boyacı o anları anlattı.
Tsunami şoku geçmedi

Tsunami şoku geçmedi

​Tsunami yaşanan Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde ciddi tahribat var.
Danimarka'da<br>rezil kampanya

Danimarka'da
rezil kampanya

​Peygamberimize yönelik hakaretlere bir yenisi daha eklendi.
Ermenistan fosfor<br>bombası kullanacak

Ermenistan fosfor
bombası kullanacak

​Bölgeye büyük miktarda sevkiyat yaptılar.
Darmanin'e göre<br>Fransa özgürmüş

Darmanin'e göre
Fransa özgürmüş

Fransız Bakan h​elal gıda reyonlarından rahatsızlığını açıklamıştı.
Deprem fırsatçıları iş başında: Ev kiralarını arttırdılar
Gündem

Deprem fırsatçıları iş başında: Ev kiralarını arttırdılar

İzmir’de meydana gelen depremin ardından birçok bina hasar görürken bazıları ise yıkıldı. Afetin ardından evlere olan talep artarken, bazı ev sahipleri kira fiyatlarını yükseltti.
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı
Gündem

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan şahıs tutuklandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Adıyaman'da sosyal medya hesabından deprem sonrası provokatif paylaşım yapan Yusuf S. tutuklandı.
Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor
Hayat

Çocuklarda koronavirüsün tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi̇ Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, çocuklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilişkili Kawasaki hastalığı ve Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (Çoklu Organ Yetersizliği Sendromu) vakalarının Türkiye'de de görüldüğünü söyledi. Barut, "İlk başta Kovid-19'a yakalanan çocukların çok büyük bir kısmı, piramit gibi düşünürsek, genellikle hafif geçiriyorlar. Az bir kısmında da ateş oluyor, sanki bir enfeksiyon hastalığıymış gibi. Bir kısmında multi organ yetersizliği oluyor. Kalp, akciğer, gastrointestinal sistem etkilenebiliyor. Bazen nöbetler, konfüzyonlar yaşanabiliyor. Daha sonra da Kawasaki hastalığını görebiliyoruz. Ayrım yapacak olursak; Kawasaki hastalığı daha çok 5 yaş altındakilerde, Multi Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu ise 8-9 yaşındaki çocuklarda görülüyor" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.