Bu yazın şampiyonu kamp sandalyesi

Kim ne derse desin bu yaza damgasını kamp sandalyesi vurdu. Açılır kapanır sandalyeler, Kovid-19 salgının sosyal mesafeyi hayatımıza sokmasıyla kapış kapış satıldı. Aslında bir dönemin rejisör koltuğu olarak da bilinen bu ürün, yaklaşık 5 yıldır kamp severlerin tercihi iken şimdilerde hemen her arabanın bagajında kendine yer buluyor. Onu cazip kılan en önemli şey ise pratikliği. Kolayca katlanıp, taşınabilirliği ve yer kaplamaması sayesinde 2020’de vatandaş bu sandalyeleri sırtları gibi kendini bir yerlere attı.

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Beykoz, Bodrum, Trabzon, Ayder Yaylası, Antalya Konyaaltı, Mardin, evin karşısındaki park, tepedeki çimenlik bu koltuklarla doldu taştı. Nereye gitseniz, memleketin her yerinde kamp sandalyelerini gördük. İşin ilginç yanı içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında da vatandaşın ilk tercihi yine kamp ürünleri olacak.

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FİYATI 50 İLA 80 LİRA, TALEP DE AYNEN DEVAM

İkinci dalgayı yaşadığımız salgın koşullarında sosyal mesafe arayan piknikçi, nefes almak isteyen vatandaş, parkta bahçede oturmak isteyenlerin konfor talebi devam ediyor. 50 ila 80 liradan satılan sandalyeler, zincir marketlerden spor mağazalara kadar alıcı bulurken, e-ticaret sitelerinin de gözdesi durumunda. Enteresan olan yaz bitmesinde rağmen market raflarını hala süslüyor, fiyatlarında da herhangi bir indirim veya kampanya yok.

İZMİR DEPREMİNDE VATANDAŞIN DAYANAĞI OLDU

Önceki gün yaşadığımız İzmir depreminde de geceyi sokakta geçiren vatandaşların çoğunun bu kamp sandalyelerinin üzerinde nöbet tuttuğu gözlendi. Bu yönüyle bile artık arabaların bagajında ve acil durum çantalarının yakınında kendine yer bulacağa benziyor. Pandeminin seyrine göre de üreticiler siparişlere yetişemeyecek gibi görünüyor.

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SATIŞLARI 10 KAT BİRDEN ARTTI

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan’a göre, son yıllarda hem tatil hem de bir spor alternatifi olarak kampçılık kavramına ilgi hali hazırda yükseliş trendi gösteriyordu. Ancak pandemin de etkisiyle kamp ürünlerine olan taleplerde ciddi bir artış söz konusu. Erturan, “Outdoor kategorimizin altında yer alan kamp ve kampçılık ürünlerimizde, Eylül 2020 tarihi itibarıyla 2018 yılına göre 10 kat, 2019 yılına göre ise 2 kattan fazla talep artışı yaşıyoruz. Kampçılar tarafından en çok rağbet gören ilk üç ürün ise; çadır, katlanabilir sandalye ve kamp mutfağı ürünleri olarak sıralanıyor” bilgisini veriyor.



EV, OFİS VE BALKONUN YENİ GÖZDESİ

“Son birkaç yıldır ürün satışlarından takip ettiğimiz kadarıyla zaten oldukça yüksekti. Pandemiyle birlikte bu ilginin artarak sürdüğünü görüyor ve bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz” diyen Mutlu Erturan, “Kamp ürünlerindeki sezonsallık döneminin, pandeminin etkisiyle değişen tüketici davranışları neticesinde genişlemeye uğradığını söyleyebiliriz. Bunun yanında ürün grubundaki pratiklik ve çeşitliliğin artmasıyla birlikte müşterilerimiz ürünleri ev-ofis-balkon gibi alanlarında sıkça değerlendiriyor” şeklinde konuştu.