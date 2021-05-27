Bu yıl 4 YEKA yarışması düzenlenecek: Sanayiciden rapor bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl 2 bin megavatı güneş enerjisinde, 2 bin megavatı rüzgarda olmak üzere 4 Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması düzenleneceğini bildirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 3. Enerji Zirvesi’nde konuşan Dönmez, yenilenebilir kaynakların öneminin son dönemde arttığını ifade etti. Otomotiv sektörüyle ortak hareket ederek Türkiye’deki batarya piyasasını büyütebileceklerine dikkat çeken Dönmez, “Böylelikle hem otomotiv üreticilerimiz hem enerji sektörümüz fayda görür” dedi.

Fatih Dönmez

Türkiye’nin enerjide katettiği yola dikkat çeken Dönmez, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'a seslenerek, “Burada MÜSİAD’dan bir rapor beklentimiz olduğunu ifade edelim. Sanayici gözünden de bakarak, ‘Türkiye’nin Enerji Dönüşümü Sanayii Stratejisi’ raporunu bekliyoruz” diye konuştu. Gerçekleşen faaliyette Bakan Dönmez’in yanı sıra MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve MÜSİAD Maden, Enerji Yönetimi ve Yatırımları Komitesi Başkanı Dr. Cihad Terzioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

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ELEKTRİKTE KURULU GÜÇ 97 BİN MEGAVATI AŞTI

Nisan ayı sonu itibariyla elektrikte kurulu gücün 97 bin 376 megavata ulaştığı bilgisini veren Bakan Dönmez, bunun yüzde 52,5’ini yenilenebilir enerjinin oluşturduğunu söyledi. Bu yıl 4 YEKA yarışması düzenleneceğini belirten Dönmez, “Güneş YEKA’sına nisanın son haftasında başladık. Kısıtlamalar nedeniyle ara verdiğimiz YEKA GES-3 bu hafta yeniden başladı. Bugüne dek 650 megavatlık 50 yarışmamızı tamamladık. 50 yarışmamızın sonunda ortalama fiyat, kilovatsaat başına 22,42 kuruş oldu. 350 megavatlık kalan kısmı da birkaç gün içerisinde bitireceğiz” şeklinde konuştu.

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YENİLENEBİLİR ENERJİDE MALİYET 5’TE 1’E DÜŞTÜ

Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüşle yatırımların 5-10 yıl öncesine göre yaklaşık 5’te 1 maliyetle yapıldığını dile getiren Dönmez, şöyle devam etti: “2020, küresel yenilenebilir enerji kurulu güç artışında çok yüksek bir yatırımın devreye alındığı yıl oldu. Türkiye’de olduğu gibi dünyada da yatırımcılar hızla 2020 sonuna yatırımlarını yetiştirmeye çalıştı. Kaynaklara bakarken hepsi aynıdır diyemeyiz. Yenilenebilir kaynakları sisteme eklerken, maliyet düşüşünden dolayı ekleyebildiğimiz kadar kaynağı eklemeyi hedefliyoruz.” Dönmez, yenilenebilir enerjide sonuna kadar gidileceğini, ancak sistemi baz yük santrallerle desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

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ARZ GÜVENLİĞİ SORUNUMUZ YOK

Türkiye’nin arz güvenliğini teminat altına almak için hayata geçirdikleri yatırımların her yıl artarak devam ettiğini belirten Dönmez, “Bugün elektrik ve doğal gazda arz güvenliği sorunumuz olmadığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz” dedi. Dönmez, “Yerli kömür, nükleer santral ve doğal gaz gibi baz yük santrallerin üretimiyle eksik kalan kısımları yine buralardan tamamlamaya devam edeceğiz” dedi. 1 Haziran’da devreye girecek Vadeli Elektrik Piyasası ile öngörülebilir piyasalar açısından önemli bir adım attıklarına işaret eden Dönmez, “Piyasanın şeffaflığını daha da artırarak, katılımcıları fiyat riskinden koruyacağız. Geleceğe yönelik fiyat beklentilerini gören katılımcılar kendilerini konumlandırabilecek. Piyasa katılımcılarına pozisyon netleştirme kolaylığı ve teminat hesaplamalarında verimlilik sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Abdurrahman Kaan

ENERJİ GÜVENLİĞİ MİLLİ BİR MESELE

Enerji talep artışında Türkiye’nin, OECD ülkeleri arasında birinci sırada, dünyada ise Çin’den sonra ikinci sırada olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Enerji güvenliğinin teminat alına alması elzemdir” dedi. Türkiye için enerji tedariki güvenliğinin milli mesele olduğuna dikkat çeken Kaan, milli enerji ve maden politikasının Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda bölgesel ve küresel enerji piyasasında edineceği yer açısından son derece önemli olduğunu aktardı.