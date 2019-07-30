Bu yıl kurban fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı, Türkiye'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kurulmaya başlandı. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar 2019 kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı.

Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Büyükbaşta ise kilogram fiyatları ortalama 26 liradan başlayacak.

Piyasaların durumuna göre değişiklik gösterebilecek olan kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde yem ve yakıt maliyetinin yanında döviz kurlarındaki durum da önem arz ediyor.