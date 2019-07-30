Ekonomi Bu yıl kurban fiyatları ne kadar?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 büyük baş ve küçük baş kurban fiyatları ne kadar?

Bu yıl kurban fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar 2019 kurban fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 2019 kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar kurban pazarlarında kaç liradan satılıyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayram ve kurban kesme ibadeti İslam alemi açısından oldukça büyük önem taşıyor.
Bayram ve kurban kesme ibadeti İslam alemi açısından oldukça büyük önem taşıyor.

Kurban Bayramı için sayılı gün kaldı, Türkiye'nin dört bir yanında kurban satış yerleri kurulmaya başlandı. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar 2019 kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları geçen yıla göre yüzde 5-10 civarında arttı.

Canlı küçükbaş hayvanın kilogram fiyatı piyasada ortalama 23 liradan işlem görüyor. Fiyatlar bölgesel olarak değişiklik gösterebilir. Büyükbaşta ise kilogram fiyatları ortalama 26 liradan başlayacak.

Piyasaların durumuna göre değişiklik gösterebilecek olan kurbanlık fiyatlarının belirlenmesinde yem ve yakıt maliyetinin yanında döviz kurlarındaki durum da önem arz ediyor.

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