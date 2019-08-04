Bürokrasi azalırsa yatırım artar

Ülkemizin değişik bölgelerinde ihracattan turizme, hayvancılıktan, enerjiye, inşaata kadar birçok alanda yatırım yapan Arap İş adamları yatırımın önündeki engellerin kaldırılması için bürokraside yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulunmasını istiyor. Yaşanan sorunlar Arap Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) ve Tekafül Sigorta işbirliği ile düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Programın açılışında konuşan ARTİAD Başkanı Cemalettin Kerim, Türkiye’ye geldikleri dönemdeki kanunlar ile şu anda yürürlüğe koyulan yeni kanunlara adapte olmakta zorlandıklarını dile getirerek, son dönemde yaşadıkları sıkıntıların arttığından bahsetti.

YATIRIMA DEVAM MESAJI

Türkiye'nin değişik bölgelerine yayılan Arap firmalarının her alanda hizmet verdiğini anlatan Kerim, Türkiye’de bulunan Arap iş adamları yüzlerce, binlerce yeni iş adamının Türkiye’ye gelmesini sağladık, sağlıyoruz. İstanbul’dan Trabzon'a, Erzurum’dan Balıkesir’e, Adana’dan Sakarya’ya, Edirne’den Kırklareli’ne, Konya’dan Gaziantep’e kadar Türkiye’nin her yerine yatırım yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Burada üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz" diyor.

ÇALIŞMA İZNİ VE İKAMET ALMAK ZOR

Cemalettin Kerim, yaşadıkları sıkıntıları şöyle özetliyor: "Özellikle 1 yabancıya karşı 5 Türk’e iş verme maddesini zor olarak görüyoruz. Bütün müşteriler Arap, firmamızı ziyarete gelen Arap müşterileri dolaştıracak kişilerin Arapça bilmesi gerekiyor. Onun için bu maddeye bir kolaylık istiyoruz. Ayrıca çalışma izni, ikamet ve vatandaşlık anlatıldığı gibi değil, başvurularda ciddi , sebebi belli olmayan zorluklar yaşanıyor. Bu konuya bir çözüm istiyoruz. Üyelerimiz vergi kanunlarında yapılan değişiklikleri takip etmekte zorlanıyor. Bu konuda zaman zaman bizim gibi derneklere, firmalara hizmet veren bir hizmet ekibinin oluşturulmasını istiyoruz. Bizler kardeş toplumuz. Yolumuzu açın, birlik olalım, Türkiye’yi dünyanın merkezi yapalım." Türkiye genelinde 30 bine yakın Arap kökenli firma bulunduğunu aktaran Kerim, “Bunların çalıştırdığı, istihdam ettiği binlerce aile var. Altından demire, çimentodan seramiğe, ham madde den, yiyecek, giyeceğe kadar geniş yelpazede ihracat yapılıyor” dedi.

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İHRACATA KATKI SAĞLIYORUZ

Kerim, Türkiye’nin ihracatının yüzde 10’luk kısmını bu firmalar üstlendiğini belirterek, “Yılda Türkiye’ye 5 milyona yakın Arap turist ziyarete geliyor. Sağlık turizminde Türkiye’yi ziyaret eden Arap turistler milyonlarca dolar bırakarak geri dönüyorlar” diye konuştu.

Programın sonunda Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha da, "Müşterilerimizin hepsi Arap. Personellerimizin yarısı Arap, yarısı da Türk olmalı. Çalışma izni alabilmeliyiz. "Kanunlar ise beş Türk çalıştırdıktan sonra ancak bir yabancı alabilirsiniz" diyor. Gelen müşterilerimiz Türkçe bilmiyor. Özellikle hizmet sektöründe etkiliyor. Eşit olsun istiyoruz. Biz ihracatı arttıran firmalarız" diyerek çözüm istedi.

Üreten herkesin yanındayız

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati de, Türkiye’de üreten, yatırım yapan herkesin yanında olduklarını vurguladı. Nebati, salona seslenerek, şu mesajları verdi: “Sizi her yerle bağlantıya sokacak bir merkezdesiniz. Onun için işinizi sağlam ve düzenli yapın. Sıkıntılarınızı çözecek güçlü bir yönetim, güçlü bir irade var. Bu iradeye ulaşma konusunda bütün yollar size açık. İş adamlarının önünü açmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ve gerek e devlet üzerinden işlerin kolaylaştırılması, teşviklerin kolaylaştırılması için her türlü adımı atmaya çalışıyoruz. Yeter ki siz gelin yatırım yapın, üretin. Çok önemli teşvikler var. Bunlardan faydalanın ve işinize bakın. O onu demiş, bu bunu demiş aldırmayın.”

Türkiye mazlumun yanında

Türkiye ile ortak bir geçmişe sahip oldukları için burada yatırım yapmayı tercih ettiklerini vurgulayan Cemalettin Kerim, şöyle devam etti: “Çünkü Türkiye’ye gelmek bir dava sahibi olmaktır. Türkiye’yi mazlumların yanında olan bir ülke olarak gördük. Türkiye’yi sevdiğimiz için iş adamları olarak Türkiye’ye geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın düzeyli duruşunu sevdik, onun İslam toplumuna bakışını sevdik. Çünkü bizler de aynı bakışla bakıyorduk. Ancak farklı bir yönetimle karşı karşıya kaldık.” Bugüne kadar Arap İş Adamları olarak Türkiye’ye 30 milyar doların üzerinde yatırım getirdiklerini söyleyen Kerim, 100 milyar doların üzerine çıkmayı hedeflediklerini ancak son dönemlerde yapılan yeni değişikliklerle bunun çok zor olacağını ifade etti.