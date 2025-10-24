Bütçe maratonu başladı: 2,3 trilyonluk sosyal kalkan

2025 merkezi yönetim bütçe giderlerinin 14 trilyon 674 milyar lira, bütçe gelirlerinin 12 trilyon 466 milyar lira olduğunu belirten Yılmaz, bütçe açığının 2 trilyon 208 milyar lira, faiz dışı açığın 156 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin etiklerini söyledi. Yılmaz, “Yıl sonu bütçe açığının milli gelire oranını, yüzde 3,6 olarak öngörüyoruz” dedi. Yılmaz, 2025’te vergi gelirlerinin 10 trilyon 734 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 1 trilyon 732 milyar lira olacağını öngördüklerini kaydetti.

Yılmaz’ın Meclis’e sunulan konuşma metine göre; 2026’da vatandaşlara sağlanan elektrik ve doğal gaz sübvansiyonu 373 milyar lira olacak. Çalışanların korunması için 2022’de devreye alınan asgari ücrette kadar olan gelir üzerindeki vergi istisnası için bütçeden 1 trilyon 92 milyar lira ayrıldı. Doğal gaz ve elektrikteki devlet destekleri ile asgari ücret tutarına kadar olan tüm ücretlerin vergi dışı tutulmasını da dikkate alındığında, sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar 2 trilyon 382 milyar liraya ulaşacak. Bu tutar bütçenin yüzde 12,6’sına denk geliyor.