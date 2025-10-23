Binbir emekle hazırlanıyor, 50 gramı bin 250 lira: Onlarca hastalığa iyi geliyor, herkes sipariş veriyor

Pervari ilçesinde 10 yıldır arıcılık yapan Cemal Tomris, yaylalarda arıların bal haricinde propolisini de bin bir emekle topluyor. Antimikrobiel ve antibakteriel özelliği olan propolis, astım, bronşit, KOAH ve kansere iyi geldiği değerlendirilerek Türkiye’nin her yerinden talep ediliyor.