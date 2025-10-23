Yeni Şafak
Binbir emekle hazırlanıyor, 50 gramı bin 250 lira: Onlarca hastalığa iyi geliyor, herkes sipariş veriyor

20:0423/10/2025, Perşembe
IHA
Siirtli arıcıların binbir emekle hazırladığı doğal ürün, 50 gramı bin 250 liradan satışa sunuluyor. Faydaları saymakla bitmeyen ürüne pandemi sonrası talep arttı. Hazırlanan ürün hem Türkiye’nin dört bir yanından hem de yurtdışından yoğun ilgi görüyor.

Pervari ilçesinde 10 yıldır arıcılık yapan Cemal Tomris, yaylalarda arıların bal haricinde propolisini de bin bir emekle topluyor. Antimikrobiel ve antibakteriel özelliği olan propolis, astım, bronşit, KOAH ve kansere iyi geldiği değerlendirilerek Türkiye’nin her yerinden talep ediliyor.

Uzun uğraşlar sonucu elde edilen propolis daha sonra satışa sunuluyor.

Cemal Tomris yaptığı açıklamada antimikrobiel ve antibakteriel özelliği olan propolisin kovanın dezenfekte olmasını sağlayarak, enfeksiyon kapılmasının önüne geçtiğini söyledi.

Kovanın sağlığının korunmasını sağlayan propolis sayesinde arıların daha fazla bal ürettiğini belirten Tomris, "Sonbaharda kovan girişi, kovan iç duvarlarından, çıta yüzeylerinden kazıyıp alıyoruz. Kazınan propolis kullanıma müsait değil, temizlenmesi gerekiyor...

1-2 günlük çabadan sonra suda bekletme süreci de var yabancı maddelerden arınması için. Ham elde ediyoruz. Macun, toz ve damla olarak sıvısını oluşturuyoruz. Bu şekilde 7’den 70’e herkesin bu ürünü kullanmasının yolunu açmış oluyoruz" dedi.

