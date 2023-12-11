Bütçe maratonu başlıyor

Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi olan 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine bugün TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak açılış konuşmaları ile başlanacak. Bu yasama döneminde 6 siyasi parti grubunun bulunmasından ötürü görüşmeler alışılageldiği biçimde 12 gün yerine 14 günde tamamlanacak.
2 HAFTA 10 TUR
Bütçe müzakereleri 2 hafta sürecek. Görüşmeler, cumartesi ve pazar günleri de dahil kesintisiz olarak 24 Aralık'a kadar sürecek. Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 10 turda ele alınacak. Görüşmelerin ilk gününde hükümet ve siyasi parti grupları adına konuşmalar yapılacak. Konuşmaların ardından hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunum yapacak.
ÖZGÜR ÖZEL İLK SINAVINI VERECEK
AK Parti adına Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala kürsüde olacak. CHP adına ise Genel Başkan Özgür Özel söz alacak. Özel, genel başkan olduktan sonra Genel Kurul'daki ilk sınavını verecek. MHP adına ise Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül kürsüye gelecek.
Görüşmelerde, İYİ Parti adına Grup Başkanı Koray Aydın ile İzmir Milletvekili Ümit Özlale söz alacak. Saadet Partisi adına da Grup Başkan Vekili Bülent Kaya ile İstanbul Milletvekili Selim Temurci Genel Kurul'a hitap edecek. Parti gruplarının ve hükümetin 60 dakikalık konuşma süresi olacak.
MECLİS'İN TEK GÜNDEMİ BÜTÇE GÖRÜŞMESİ
Genel Kurul'daki bütçe maratonunun ilk haftasında 12 bakanlığın bütçesi görüşülecek. İkinci haftada da 5 bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar da Genel Kurul'da hazır bulunacak. Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri sürecinde farklı bir kanun gündeme alınmayacak. Bu süreçte siyasi partilerin grup toplantıları yapılmayacak. Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 11-24 Aralık tarihleri arasında Meclis'e ziyaretçi de alınmayacak.