Büyük firmalar rehber olmalı

İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, eylem planıyla sektörde faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm perspektifinde adımlar atmasını teşvik etmek ve sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak hedefleniyor. Gültepe, yeşil mutabakat süreciyle birlikte küresel ticarette oyunun kurallarının yeniden yazıldığını hatırlattı.

TİM olarak dönüşümün merkezinde yer almak adına yeşil üretime odaklandıklarını belirten Gültepe, "3 yıl önce TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı açıkladık. 27 sektörümüzün tamamı bugünle beraber açıklamış oluyor. Artık yapılan tüm çalışmaların gelişmelerini raporlarla sunmaya, toparlamaya çalışıyoruz. Bu konuda özellikle önde gelen firmalarla işbirliği yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Mustafa Gültepe

ÇEVREYİ KORUYAMAZSAK REKABETÇİ OLAMAYIZ

İhracatçı birlikleri ve TİM olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlama noktasında çalışmaların sürdüğünü anlatan Gültepe, şu ifadeleri kullandı: “Üretim yaparken mutlak suretle çevreye en az zararla, geri dönüşümlü ürünleri kullanarak özellikle dünyaya farklı bir gözle bakmak, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakma noktasında ortaya farklı performans koymamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu konularla ilgili birliklerimizin yapacak olduğu çalışma, takip, raporlama, eylem planları çok önemli. Çünkü biz, büyük firmalar, diğer firmalara, tedarikçilere rehber olmak durumundayız. Eğer büyük firmalar, bizler bunu yapmazsak, Türkiye bu kapsamda rekabetçilik konusunda zaten sorun yaşadığımız bir noktada. Özellikle sınırda karbon vergisiyle karşı karşıya kalmış olduğumuz durumlarda ihracat yapmak, ihracatı büyütmek, geliştirmek çok daha zor olacak” dedi.

Firmalara ücretsiz olarak karbon ayak izi hesaplama ve raporlama imkanı sağladıklarını dile getiren Gültepe, tüm firmaları karbon ayak izi ölçümlerini yapmaya da davet etti.

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE FIRSAT VAR

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal da iklimlendirme sektörünün enerjiyi çok yoğun kullanan bir sektör olduğunu vurguladı. Şanal, eylem planını, kendi bünyelerinde bir ekip oluşturarak, uzun süreçli gelişmeleri de takip ederek hazırladıklarını söyledi. Şanal, "Sektörümüzün önünde çok önemli fırsatlar ve tehditler de var. Özellikle Avrupa'da enerji direktifleri ve yeşil mutabakat sonrasında her sektörümüz birçok konuda hazırlıklar yapmaya ve fosil yakıtlardan uzaklaşmaya başladı. Avrupa'da da pazar payımızı kaybetmemek için hazırlıklar yapıyoruz” diye konuştu.







