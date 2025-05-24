Büyükçekmece’de dönüşüm krizi

İstanbul’da 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha kentsel dönüşüm süreçlerine çevrildi. Büyükçekmece’ye bağlı Kumburgaz ve çevresindeki sahil yerleşimlerinde binlerce konut sahibini ilgilendiren büyük bir mağduriyet yaşanıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün Kumburgaz, Celaliye ve Kamiloba sahilinde bulunan yaşlı binalara, dönüşüme girmesi halinde yeniden imar verilmeyeceğini açıklaması büyük tepkilere neden oldu. Kumburgaz, Celaliye ve Kamiloba sakinleri, evlerini yerinde dönüştürmek istiyor ancak belediye dönüşümü başka yerde yapmak istiyor; ‘Burası imara kapalı alan ev yapamazsınız’ diyor.





RANT PLANLAMASI MI

Alınan bilgilere göre bu bölgedeki imar planları ‘yeşil alan’ ilan edildi. Bölge sakinleri, “Bu bir güvenlik önlemi mi, yoksa yeni bir rant planı mı?” sorusunu dile getiriyor. İddialara göre belediye, vatandaşlara sahildeki evlerinin yerine Celaliye’nin iç kesimlerinden yer teklif etti. “Yıllardır tapulu evimiz için vergi ödüyoruz. Şimdi neden sahilden çıkarılıp dağın başına gönderiliyoruz?” diyen vatandaşlar, belediyeye karşı dava açarak yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep ediyor.





VATANDAŞ YERİNDE DÖNÜŞÜM İSTİYOR

Kumburgaz sahilinde 20 katlı bir otel projesine onay verilirken, mevcut 5-6 katlı binalara yerinde dönüşüm izni verilmemesi vatandaşlar arasında büyük tepki topluyor. Bölge halkı, “Deprem bahanesiyle evlerimizi alıyorlar ama rant için büyük projelere kapı açılıyor” diyerek durumu protesto ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kamiloba Mahallesi Muhtarı Emre Sinir, “Vatandaşlardan tapulu binalarını terk etmeleri isteniyor. İnsanların sahildeki evlerini alacaklar, tepede bir yerde onlara yer verecekler. Umarım böyle bir mağduriyet yaşanmaz. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz amacımız burada kalmak” dedi.



