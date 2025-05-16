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'Yarısı Bizden' İstanbul’da alan bazlı dönüşüm

'Yarısı Bizden' İstanbul’da alan bazlı dönüşüm

12:4116/05/2025, Cuma
DHA
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İstanbul'da kentsel dönüşüm.
İstanbul'da kentsel dönüşüm.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1,5 milyon riskli yapının bulunduğu İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüşümü sürdürüyor. Küçükçekmece ilçesi Tevfik Bey Mahallesi'ndeki Güneş Sitesi'nde yaşayanlar da kendi aralarında uzlaşma sağlayıp Yarısı Bizden kampanyasının alan bazlı dönüşüm modelinden faydalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesindeki kampanya kapsamında, Güneş Sitesi'nde yaşayan her bir hak sahibine 875 bin TL hibe, 125 bin TL taşınma desteği sunuldu. İnşaatı ise TOKİ üstlendi. Çökme riski bulunan 8 bloktaki 139 bağımsız bölüm yıkıldı; yerine zemin + 4 şeklinde projelendirilen 8 blokta 150 bağımsız bölümün inşası başladı.



'150 hane güvenli evlere dönüşüyor'


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 aylık süreçte projenin geldiği son aşamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum,
"İlk adımı Güneş Sitesi sakinleri attı, biz de 'Yarısı Bizden' dedik ve harekete geçtik. 8 bloklu Güneş Sitesi'ndeki 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor. İlk adım sizden, yarısı bizden"
dedi.


'Tüm hak sahiplerine tahliye desteği sağlandı'


Marmara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Kübra Özcivan ise Güneş Sitesi'nin 'Yarısı Bizden' kampanyasının alan bazlı dönüşüm modeline örnek teşkil ettiğine dikkat çekerek, "Tam uzlaşma sağlayan hak sahiplerinin başvurularının ardından süreç hemen başlatıldı. 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde alan tahliye edildi. Ardından yıkım işlemleri tamamlanarak, Aralık 2024 itibarıyla temeller atıldı. Tüm hak sahiplerine tahliye desteği sağlandı" diye konuştu.


Eski evlerinin çok harabe olduğunu belirten site sakinleri de yeni evlerine girmeyi heyecanla beklediklerini söyledi.



#kentsel dönüşüm
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Yarısı Bizden
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