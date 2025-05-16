'Yarısı Bizden' İstanbul’da alan bazlı dönüşüm

"İlk adımı Güneş Sitesi sakinleri attı, biz de 'Yarısı Bizden' dedik ve harekete geçtik. 8 bloklu Güneş Sitesi'ndeki 150 hane afetlere dirençli, sağlam, güvenli evlere dönüşüyor. İlk adım sizden, yarısı bizden"