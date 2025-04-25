Kentsel dönüşüme odaklanalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız” dedi. Beşiktaş Levent’teki UEFA İstanbul Temsilciliği’nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da önceki meydana gelen depremin etkilediği vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini ileterek “Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz” şeklinde konuştu.





FIRSATÇILARI VİCDANA DAVET EDİYORUZ

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımıyla AFAD’da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek, akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız. Bugün sadece şunu önemle vurgulamak isterim, deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz.





KISA SÜREDE BÜYÜK MESAFE ALABİLİRİZ

Hep söylediğim gibi bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeli, tüm enerjimizi yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. El ele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekala mümkündür. Çünkü biz bunu yapacak kudrete, kapasiteye, imkana ve pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi ve kaynaklarımızı doğru kullanalım, yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim.”





BAŞARIYLA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Erdoğan, “Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil, ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF’nin 1962 yılından beri UEFA’ya tam üye olduğunu anımsatarak, “Tam 63 yıldır UEFA’yla yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz. Sadece 20 senede, 2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009’da UEFA Kupası Finali’ne, 2013 yılında FİFA U20 Dünya Kupası’na, 2019’da ise UEFA Süper Kupa Finali’ne başarıyla ev sahipliği yaptık” diye konuştu.





UEFA’nın üçüncü dış merkezi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği UEFA İstanbul Temsilciliği, UEFA’nın Londra ve Brüksel’in ardından üçüncü dış merkezi özelliği taşıyor. UEFA ile ortak projelere hız vermesi beklenen merkezle Türkiye’nin futbol dünyasındaki etkisi daha da artacak.





CEFERİN'İ KABUL ETTİ

Öte yandan Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i kabul etti. Beşiktaş'taki UEFA İstanbul Ofisi'nin açılış programına katılan Erdoğan, daha sonra burada UEFA Başkanı Ceferin ile görüştü. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da hazır bulundu.





Gazze için kurban bağışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.



