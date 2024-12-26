Çalışan asgaride beklediğini alamadı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı yüzde 30 olarak açıklandı. 2025’te geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 liraya çıkarılması, çalışanları memnun etmedi. İşçi temsilcisi sendikalar, tepkilerini yaptıkları açıklamalarla ortaya koydu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda çalışan kesimi temsil eden Türk-İş heyeti, önceki akşam yapılan dördüncü toplantıya katılmadı.

BU RAKAM 6 AYLIK BİLE DEĞİL

Rakamın açıklanmasının ardından önceki akşam yazılı bir açıklama yapan Türk-İş, “Asgari ücret, işçilerin aileleriyle birlikte insana yakışır geçim şartlarını asgari seviyede sağlamalarına imkan veren bir ücrettir. Asgari ücret; işçinin gıda, konut (kira, doğalgaz, elektrik, su), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücret olmalıdır. Açıklanan rakamı kabul etmek mümkün değil. 1 yıllık belirlendi. 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez” şeklinde tepkisini ortaya koydu.

8 MİLYON ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞAN VAR

Asgari ücretin yüzde 45 zam ve artı yüzde 20 refah payı ile birlikte 29 bin 583 TL olmasını teklif eden Türk-İş, tepkisini dün de sürdürdü. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe, bir daha TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız” dedi. Türkiye’de 8 milyon asgari ücretli olduğunu belirten Atalay, “Son 5 yıldır özellikle asgari ücret, geçim ücreti oldu. O yüzden, 'Bu masada asgari ücretliler olsun' dedik. Hiç müdahale etmeden, arkadaşlarımız masada oldu. Geçen hafta bir toplantı yaptık, taleplerini kamuoyuna açıkladık. Arkadaşlarımız, '29 bin 583 lira istiyoruz' dedi. 3 toplantı oldu, 3 toplantıda da taraflar bizim önümüze bir rakam getirmedi” diye konuştu.

KOMİSYONUN YAPISI DEĞİŞMELİ

Türk-İş’in 50 senedir Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer aldığını belirten Atalay, şunları söyledi: “Bu komisyon adil değil, bu komisyon antidemokratik bir komisyon. Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe, bir daha Türk-İş olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız. Bunu buradan kamuoyuna özellikle ifade ediyorum. 10 kişi oturuyor, istediği kararı veriyor. Bundan sonra, bir daha burada yokuz. Çağırmasınlar, bu toplantıya bir daha katılmayacağız. Yeni bir komisyon düzenlemesi yaparlar, adil bir komisyon olursa oturup konuşuruz."

ÜLKE BÜYÜYORSA ASGARİ ÜCRETLİ DE BÜYÜMELİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonominin iyiye gittiğine yönelik cümleleri olduğunu söyleyen Atalay, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Vergi ile ilgili, staj ile ilgili, taşeron ile ilgili bir yanıt bekliyoruz. Sayın Şimşek, 'Ülke iyiye gidiyor, ülke büyüyor, finans kuruluşları Türkiye'yi övüyor' dedi. Bu ülke büyüyorsa, asgari ücretlinin de ekonomik durumdan büyümesi gerekiyor. Kamu işçisinin de emeklinin de büyümesi gerekiyor. Bu zammı kabul etmek mümkün değil.”

İNSANCA BİR YAŞAM ÜCRETİ İSTİYORUZ

Hak-İş Konfederasyonu da yaptığı açıklama ile yüzde 30'luk zamma tepki gösterdi. Hak-İş açıklamasında, "İşçilerin tamamının temsil edilmediği antidemokratik bir komisyon ile karşı karşıyayız. Komisyon katılımcı bir anlayış ile dizayn edilmediği için adil ve gerçekçi bir tespit yapılamamakta ve maalesef her sene dağ fare doğurmaktadır. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracı olarak uygulandığında belirlenen rakamlar normal görünebilir ancak; ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücret ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret geçim ücretidir” denildi.

KABUL EDİLEBİLİR BİR YAKLAŞIM DEĞİL

Son yıllarda asgari ücret tespit edilirken, gerçekleşen enflasyonun altında bir rakam belirlenmemişken, 2025 yılı için açıklanan rakamın gerçekleşen enflasyonun altında kalması, çalışanları ekonomik olarak derinden etkileyeceği değerlendirmesine yer verilen Hak-İş açıklamasında, şöyle denildi: “Ülkemizde ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay her yıl erimeye devam ederken ve gelir dağılımı adaletsizliği artarken, çalışanları enflasyonun sebebi olarak görmek, ekonomik verilerin çalışanlar üzerinden düzeleceğini beklemek kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.”







