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Ekonomi

Çalışma hayatına yeni ‘modeller’ yolda

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:57 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, hükümet ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) da konu masaya yatırıldı. Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma ele alındı.

Mesaiye ‘iş-özel yaşam’ dengesi

30 milyonu aşkın YOİKK üyeleri arasında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir süre önce Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini müjdelemişti. Bakan Işıkhan, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetmişti. Haftalık 45 olan çalışma saatinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinin de azaltılarak 40 saate düşürüleceği konuşuluyor. Konu hakkında hükümet kaynakları “Yapılan yeni çalışmalarda merkeze, çalışanı koyuyoruz. Eğer çalışanı güçlendirmiyorsan, güçlendiremiyorsan istediğin kadar yasal düzenleme yap, işletmeleri değiştir, ilerleme kaydedilmiyor” değerlendirmesini yaptı.


Bakan Bayraktar 'Bir dev geliyor Türkiye'ye' diyerek duyurdu: Deniz üssü kuruyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın günlük 6 milyon metreküpe çıktığını bildirdi. Yeni bir müjdeli haberi duyuran Bakan Bayraktar "Cumhurbaşkanımız bundan birkaç hafta önce söyledi. Adeta bir dev geliyor Türkiye'ye. Bir deniz üssü kuruyoruz. Yeni yüzer üretim platformumuz şu anda yolda. Allah nasip ederse eylül ayının sonunda Türkiye'de, 2025 yılının ilk yarısında inşallah Filyos'a gelecek. O üretim tesisiyle denizde 170 kilometre karadan mesafesi olan lokasyonda 20 yıl boyunca 10 milyon metreküp gaz üreteceğiz, o gazı da karadan inşallah evlerimizde, ticarethanelerimizde sizlerin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.


#İş hayatı
#Ekonomi
#Çalışan
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