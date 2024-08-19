Çalışma hayatına yeni ‘modeller’ yolda

30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, hükümet ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) da konu masaya yatırıldı. Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma ele alındı.

30 milyonu aşkın YOİKK üyeleri arasında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir süre önce Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nde yer alan esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını, konu ile ilgili tüm kesimlerle bir araya geleceklerini müjdelemişti. Bakan Işıkhan, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetmişti. Haftalık 45 olan çalışma saatinin 40 saate, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinin de azaltılarak 40 saate düşürüleceği konuşuluyor. Konu hakkında hükümet kaynakları “Yapılan yeni çalışmalarda merkeze, çalışanı koyuyoruz. Eğer çalışanı güçlendirmiyorsan, güçlendiremiyorsan istediğin kadar yasal düzenleme yap, işletmeleri değiştir, ilerleme kaydedilmiyor” değerlendirmesini yaptı.