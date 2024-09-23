Cari açık böyle düştü

Ticaret Bakanlığı, ithalatta sağlanan düşüşü sürdürülebilir hale getirmek adına; yatırım, üretim ve ihracat zincirini destekleyen politikaları devreye alıyor. Türkiye, yerli üreticileri ithalat kaynaklı zarar ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçlarıyla en fazla koruyan ülkeler arasında yer alıyor. Atılan adımların etkisiyle, Türkiye’nin dış ticaret açığı ağustosta 4,9 milyar dolarla son 34 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ağustosta, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,7 azalışla 78,6 milyar dolar oldu.





İZLEME MEKANİZMASI ALIMLARI YAVAŞLATTI

Bu kapsamda, tekstil-konfeksiyon, demir-çelikten eşya, alüminyum, bakır, doğaltaş, seramik, hırdavat, elektrikli otomobil, plastik ve kauçuk eşya gibi pek çok sektörde adımlar atılıyor. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, şu anda ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanan eşya sayısı 4 bin 490'a yükseldi. İthalatta başı çeken ürünlerden olan altında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte etkin bir izleme mekanizması oluşturuldu ve ithalat kontrol altına alındı. Bugüne kadar birçok sektörde önemli adımlar atıldı. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ithalatında da yeni kriterleri hayata geçirdi.





OTOMOTİVDE YATIRIM ŞARTI

Yerli üretimi desteklemeyi teminen öncelikle elektrikli binek otomobillerine Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen ithalatta yüzde 10 oranında ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanması kararlaştırıldı. Daha sonra bu vergi, yatırım ve yerli üretim gelişmeleri dikkate alınarak bazı ithalat kaynağı ülkeler için yüzde 40’a yükseltildi. Aynı zamanda yurt içinde yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatında, ithalat değerinin yüzde 40’ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanının ek mali yükümlülük şeklinde uygulanması kararlaştırıldı.





64 ürün grubunda 126 önlem yürürlükte

Ticaret Bakanlığı, aynı zamanda ithalatta haksız rekabeti önlemek için 126 adet önlemi yürürlüğe aldı. Ticaret politikası önlemleri kapsamında, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat çerçevesinde halihazırda 15 ülke menşeli 64 ürün grubunda 125 adet dampinge karşı ve 1 adet sübvansiyona karşı önlem yürürlüğe geçirdi. Diğer yandan 15 ülke menşeli 19 ürün grubunda 27 adet nihai gözden geçirme soruşturması ve 6 adet damping soruşturmasını yürütüyor. Şu anda kadar tekstil ürünlerinde 42 ülkeye, maden ve metal ürünlerinde 32 ülkeye, plastik ve kauçuk ürünlerde 24 ülkeye, makine ürünlerinde de 10 ülkeye karşı önlem yürürlükte bulunuyor.





Vergi kaybının da önüne geçilecek

İthalatta alınan önlemler sayesinde devletin vergi kaybının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Bakanlık, halihazırda 17 ürün grubunda 44 ülkeye karşı 109 adet önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlem alıyor. Ağırlıklı olarak iplik, kumaş, zincir ve menteşe gibi ürün gruplarında önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı önlemler yürürlükte. Öte yandan yerli üreticiyi korumak adına bazı ürün gruplarında da koruma önlemleri alınıyor. Tekstil tipi PET cips, bazı kağıt ürünleri, filmaşin, diş fırçaları, naylon iplik, polyester elyaf ve öğütücü bilya gibi ürünlerde koruma önlemleri uygulanıyor. Ayrıca, Düzcam, BOPP film ve Polyester elyaf olmak üzere 3 üründe Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi olmayan bazı ülkelere yönelik korunma önlemi uygulanıyor.



















