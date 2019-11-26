ÇAYKUR çay pudrası ihraç edecek

'MATCHA' ÇAYININ HAZIRLANMASI <br> <br> Rize'de bu yıl Ticaret Borsası'nca 5'incisi düzenlenen Uluslararası Çay Demleme ve Sunum Şampiyonası'nda 'tadım' kategorisinde birinci olan Serpil Hut Kondakçı, yeşil çay pudrası ile çayın nasıl hazırlandığını anlattı. Kondakçı, Bir çay bardak sıcak suya, bir çay kaşığı yeşil çay pudrası katıyoruz. Diğer çaylar gibi bir demlenme süresi olmayan matcha çayımızı karıştırıp beklemeden hemen içilebiliyoruz. Antioksidan özelliği olan 'matcha' çayının sağlık açısından bilinen birçok faydası var. Çay tiryakilerinin bu yeni çayla kısa sürede tanışarak, aromasını seveceğini tahmin ediyoruz dedi.