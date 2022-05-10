Ekonomi Çekyada enflasyon 1993ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Çekya'da enflasyon 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Çekya'da yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisanda yüzde 14,2'ye çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Çekyada enflasyon 1993ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Çekya

Çekya İstatistik Ofisi (CSU), nisan ayı enflasyonuna ilişkin nihai verileri açıkladı.

Buna göre, Çekya'da yıllık bazda martta yüzde 12,7 olan TÜFE, nisanda yüzde 14,2'ye çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede TÜFE, aylık bazda ise yüzde 1,8 yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarının yıllık bazda yüzde 44,2 artması dikkati çekerken, yıllık artış elektrik fiyatlarında yüzde 30,1, un fiyatlarında yüzde 52,3, süt fiyatlarında yüzde 31,3, akaryakıt fiyatlarında yüzde 41,5 ve hizmetlerde yüzde 12,1 oldu.

Fed'in 50 baz puanlık faiz artışı sonrası sıkılaşma kararı alan merkez bankaları arasına Çekya Merkez Bankası da katılmıştı. Çekya Merkez Bankası, 5 Mayıs'ta, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 5,75 seviyesine çıkarmıştı.

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