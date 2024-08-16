Çiftçi muhalefetin manipülasyonuna prim vermiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, salçalık domateslerin satışı konusunda sorun yaşayan çiftçilerin eylemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, CHP'nin son birkaç aydır direkt tarımı hedef alan bir strateji başlattığını vurgularken Bursa, Balıkesir gibi eylem yapılan illerde önlemlerini aldıklarını söyledi.

SÖZLEŞMELERE UYULMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK

Yumaklı, "Bunun yanı sıra İzmir, Manisa ve diğer illerde de gerekli tedbirleri almaya başlamıştık. Salça fabrikaları her yıl sözleşmeli üretim yapıyor. Salçalık domates üretiminde yarım milyon tonluk bir artış oldu ancak bu çok büyük artış değil. Biz bu fazlalığı öngörmüştük ve Ticaret Bakanlığımız ile iletişime geçerek mayıs ayı başında ihracat kısıtlamasının kaldırılması ile önlem almıştık. Çiftçilerin bir kısmı da sözleşmelere uyulmaması nedeniyle sorun yaşıyor. Sözleşmelere uyulması için de çalışmalar başlatıldı" dedi.

CHP'NİNKİ SİYASİ RANT DEVŞİRME ÇABASI

Ancak muhalefetin bu konuyu yumuşak karın olarak gördüğüne dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Biz domates üretimi yapılan bölgelerin sorununu çözerken, bunu siyasi bir ranta çeviren CHP milletvekilleri farklı eylemleri organize etti. Her şeyde olduğu gibi sorunu daha da büyüterek Türkiye'de sanki üretimle ilgili her şey bitmiş gibi konuşup insanları yönlendirmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında muhalefet milletvekilleri, şu iller eylem yaptı biz de yapalım demeye getiriyor ama bizim çiftçilerimizin birçoğu bunlara prim vermiyor" diye konuştu.







