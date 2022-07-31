Cihat Yaycı: Balık fiyatı kabzımala bırakılmasın

Deniz Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) ile Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) iş birliğiyle düzenlenen “Mavi Vatan-Türk Balıkçılığı Çalıştayı” başladı. TÜRK DEGS Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türk balıkçıların Doğu Akdeniz ve Ege sularını yoğun şekilde kullanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de ne kadar balık yakalanırsa yakalansın balık fiyatlarının düşmediğini dile getiren Yaycı, “Et ve Balık Kurumu’nda balık kısmının mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bu işin kabzımala bırakılmaması lazım. Kabzımala bırakılınca balık fiyatı düşmüyor” şeklinde konuştu.