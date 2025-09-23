Çilek FDI 2025’te tasarım gücünü dünyayla paylaşıyor

Türkiye’nin ilk mobilya tasarım merkezi olan Çilek Design Hub çatısı altında geliştirilen özgün tasarımlar, FDI 2025’te uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Katılımcılar, fuar boyunca Hall 10-1005’te Çilek’in yenilikçi çözümlerini yakından görme fırsatı bulacak.

Tasarımda yenilikçi vizyon

Kurulduğu günden bu yana çocukların hayallerini odağa alarak mobilya tasarlayan Çilek, estetik ve fonksiyonelliği; güvenlik, sağlamlık ve kalite ilkeleriyle birleştiriyor. Bu yaklaşım, markanın global pazardaki başarısının temelini oluştururken, FDI 2025 katılımıyla birlikte bir kez daha uluslararası arenada sergilenecek.

Fuar süresince Çilek Tasarım Ekibi de ziyaretçilerle bir araya gelerek markanın tasarım vizyonunu paylaşacak.

Global yolculukta stratejik bir adım

Bugün 5 kıtada 50’den fazla ülkede faaliyet gösteren Çilek, FDI 2025’i global pazarlardaki konumunu güçlendirmek için stratejik bir platform olarak görüyor. Marka, uluslararası satın almacılar, tasarımcılar ve sektör profesyonelleriyle kuracağı temaslarla yeni iş birlikleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Ziyaretçilere davet

Çilek, yalnızca yeni koleksiyonlarını tanıtmakla kalmayacak; aynı zamanda Türk mobilya sektörünün yaratıcılığını ve tasarım gücünü dünyaya taşıyacak. Ziyaretçiler, markanın özgün yaklaşımını deneyimlemek için 25-27 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi, Hall 10-1005’te ağırlanacak.

FDI hakkında

Furnishings & Design Istanbul (FDI), Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) öncülüğünde düzenlenen ve mobilya ile bağlantılı endüstrilerin geleceğini tasarım odağında şekillendiren güçlü bir uluslararası platformdur. İlk yılında elde ettiği başarıların ardından, FDI 2025, daha geniş sergileme alanı ve zengin içerikleriyle sektörün kalbine tasarımı taşımaya hazırlanıyor.

Çilek hakkında