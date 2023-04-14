Çin ile ‘Dijital İpek Yolu’ kuruluyor.

Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Çinlilerin yüksek kalite standartlarına sahip Türk mallarına karşı özel bir ilgilsinin bulunduğunu belirtti. Beşer, “Dijital İpek Yolu sayesinde Türkiye olarak ilk hedefimiz bölgeye olan ihracatımızı 6 milyar dolar seviyesine taşımak. Çinli tüketiciler Türk tekstili, ayakkabı, kozmetik, ev aksesuarı ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Çin’den ithal ettiğimiz ürünlerin oluşturduğu 30 milyar dolarlık cari açığı kapatmak ilk hedefimiz” dedi.

Çin’in İpek Yolu’nu canlandırarak Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu planını içeren Kuşak Yol Projesi’nde Türkiye stratejik öneme sahip olduğunu açıklayan Beşer, şunları söyledi: “Projeye Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Marmaray’ın da ilave edilmesi ile birlikte Çin’e deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirilen ihracat artık 15 günde yapılacak. Ülkemiz, bu projede en stratejik nokta olacak.” Beşer, yapılan görüşmeler sonrası ise bir Türk mağazasının açıldığını belirterek, mağazaya Türkiye Premium Store adı verildiğini açıkladı.