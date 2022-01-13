​Çin’in kaybettiği pazarlara Türk mobilyası yerleşti ​

İhracatını 2021’de yüzde 26,4 artırarak 4,3 milyar dolara taşıyan mobilya sektörü, 2022 yılını 6 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor. Pandemiyi avantaja çevirdiğini de belirten Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan, “Çin’in kaybettiği pazarları kazanıyoruz” dedi.

YÜZDE 26’LIK ARTIŞ

2000’lerin başından bu yana yakaladığı büyüme ivmesini sürdüren mobilya sektörü, 2021’de ihracatını yüzde 26,4 artırarak 4,3 milyar dolara taşıdı. 2022 için 6 milyar dolar ihracat hedefleyen sektör hakkında bilgi veren Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, “Yılı 4,3 milyar dolarla kapatarak önemli bir başarıya daha imza attık.

Geçen yıl bu rakam, pandeminin gölgesi altında 2019 rakamını yani 3,5 milyar doları koruyarak geçti” şeklinde konuştu. 2022’yi ‘ihracat yılı’ olarak belirlediklerinin altını çizen Gürcan, buna karşın hammadde sorununun çözülmesi için ihracata kota getirilmesinden yana olduklarını ifade etti. Gürcan, “İhracatın katma değerli olması için hammaddenin ihraç edilmek yerine iç pazarda mobilya sektörüne sunulup kilogram başına 3 dolarlarda ihracat yapabiliriz” dedi.

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2022 HEDEFİ 6 MİLYAR DOLAR

Sektörün pandemiyi avantaja çevirdiğini de belirten Gürcan “Çin’in pandemiden dolayı kaybettiği pazarları kazanıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerinden Türk mobilyasına yönelik ciddi bir talep artışı olduğunu söyleyebiliriz. Sektör olarak pandemi rüzgarından iyi yararlandığımızı düşünüyorum ve bunu bu sene 6 milyar dolar ihracatla perçinleyebiliriz. ABD pazarında ciddi bir artış var ki Avrupa ve ABD pazarları, kilogram başına ihracatta bize ciddi kazanımlar sundukları için değerliler. Bu pazarlara kilogram başına 6 dolarlara varan ihracat gerçekleştiriyoruz” ifadesi kullandı.

MESLEK LİSESİ VE OSB HAYATİ ÖNEMDE

Gürcan, hedefler için kapasitelerin arttırılması, mobilya sektörüne yönelik yeni OSB alanlarının oluşturulması ve sektörün kanayan yarası kalifiye eleman sorununun çözümünde meslek liselerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

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EKONOMİ Mobilya sektörü pandemide güldü