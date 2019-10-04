Ekonomi Çinli devden Türkiyeye ilgi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çinli devden Türkiye'ye ilgi

Yüksek hızlı tren hattı yapımında dünyanın en büyük gruplarından China Railway Türkiye'de demiryoluna yatırım için talip olduklarını açıkladı. Çinli şirketin Pazarlama Müdürü Yamin Bu, "Türkiye pazarında gerçekten büyük potansiyeller olduğunu gö- rüyoruz. Bu yüzden burada bulunmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

China Railway Group Limited'in (CREC) Pazarlama Departmanı Müdürü Yamin Bu, Türkiye'deki demir yolu potansiyeli ve olası iş birliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, demir yolları, metro ve yüksek hızlı tren hatlarını geliştirme noktasında oldukça istekli olduğunu ifade etti.

Yamin Bu

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Bu, "Biz de dünyanın en büyük inşaat grubuyuz ve yüksek hızlı tren hattı yapımı konusunda çok tecrübeliyiz. Şirketimiz tarafından çok sayıda hızlı tren hattı inşa edildi ve Çin'deki demir yollarının üçte ikisinden de biz sorumluyuz" diye konuştu. Çin'in yanı sıra diğer ülkelerde de genişlemeyi sürdürdüklerini belirten Bu, Macaristan'ı Sırbistan'a bağlayan yüksek hızlı tren projesinin Macaristan bölümünü üstlendiklerini bildirdi.

Moskova'dan Kazan'a hızlı tren hattı için Ruslarla danışmanlık sözleşmesi yaptıklarını aktaran Bu, "Kışları çok soğuk geçen Çin'in kuzey bölgesinden oldukça karmaşık jeolojik koşullarla da başa çıkmak zorunda olduğumuz Tibet Platosu'na kadar birçok alanda yüksek hızlı demir yolları inşa ettik. Bu yüzden oldukça deneyimliyiz" ifadelerini kullandı.

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Yamin Bu, Türkiye pazarını iyi bir fırsat olarak gördüklerine işaret ederek, "Türkiye pazarında gerçekten büyük potansiyeller olduğunu görüyoruz. Burada demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden burada olmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Hükumet ve iş dünyasındaki tüm fırsatları ve ortaklıkları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Bu, Türkiye'ye yönelik fırsatları keşfetmek istediklerini ve bunun için burada olduklarını söyledi.

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