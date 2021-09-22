Çocuğu oturmazsa 3 yıl kiraya veremez: ‘Oğlum gelecek’ bahanesine kanmayın

Üniversitelerin açılması, kentsel dönüşüm ve tayinler kiralık ev ihtiyacını artırınca, fiyatlar da uçtu. İstanbul’un bazı bölgelerinde 2 bin liraya tutulan daireler 4 bin liraya, 5 bin liralıklar 8-9 bin liraya, 3 bin liralıklar da 6-7 bin liraya tırmandı. Yoğun talebi fırsata çeviren bazı ev sahipleri “Çocuğum oturacak” bahanesiyle mevcut kiracısını çıkartarak evi başka birine yüksek zamla kiralamaya başlaması yeni davalara kapı açtı. Her hafta bu tür davaların geldiğini söyleyen uzmanlar, “Ev sahibi yüksek fiyattan kiralamak ya da aidat için çıkaramaz” uyarısı yaptı.

DAVALAR ÇOK ARTTI

Remax Mia Bebek Gayrimenkul Brokerı Songül Toprak Özsan, kiralık talebinin arttığını söyledi. Bazı ev arayanların mal sahibine gidip, “Ben iki katını vermeye razıyım” dediğine dikkat çeken Özsan, mal sahibinin de kafası karıştığını ve kiracısına “Çocuğum gelecek” dediğine işaret eden Özsan, “Ancak ev sahibinin çoğu gelmiyor ve başka bir kiracı geliyor. Bu sefer dava açıyor ev sahibine. Bu tür davalar çok fazla var artık. Ya da evi su basıyor. Zararı da mah sahibi mahkemeye taşıyor. Her hafta böyle bir olayımız var” diye konuştu. Bazı mal sahiplerinin evinin zarar gördüğünü düşündüğü, kimilerinin de fiyatların yükselmesini beklediği için kiraya vermek istemediğine işaret eden Özsan, mal sahibini ikna etmek için konut sigortasına başladıklarını açıkladı.

KIZIM GELECEK DİYEN 3 YIL KİRALAYAMAZ

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı ve AGK& AĞKOÇ Hukuk Bürosu Kurucusu Avukat Ali Güvenç Kiraz, Türk Borçlar Kanunu’nun, kira hukukunda açık hükümler içerdiğinin altını çizdi. Kiracı tahliyesinin ancak haklı sebebe dayanabileceğine işaret eden Kiraz, bu nedenleri şöyle açıkladı: “Kiracının borcunu ödememesi, haklı ihtarla cezalandırılması. Kira sözleşmesine aykırılık. Mesela, kuaför olarak kiralanın bir yerin restorana çevrilmesi. Kişinin taşınmazı satması ve satın alanın ihtarname çekerek, ‘burada ben oturacağım’ demesi. Bunun için de kiracıya 6 ay süre verilmek zorunda. İhtiyaç sebebi. Yani ‘Oğlum, kızım ya da kendim oturacağım’ demesi. Bu türden tahliyede ise 3 yıl kiraya veremezsiniz. Bu maddelerden herhangi oluşmamışsa kira sözleşmesinin süresi dolsa da kiracı tahliye edilemez.”

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EV SAHİBİ TAZMİNAT ÖDER

Mal sahiplerinin ihtiyaç kozunu kullandığı ve bunun da tespit edilmesi durumunda yaptırımı olduğuna işaret eden Kiraz, “Yeni bir kiracıya verildiyse, bir yıllık kira ve taşınma bedeli tazminat olarak ödenir” dedi Yeni Borçlar Kanunu’nda 5 yıl olan oturma süresinin 10 yılla sınırladığına da işaret eden Kiraz, “Mal sahipleri 11 yıllık kiracıları varsa tahliye davaları açıyor. Ancak 3 ay öncesinden ihtirname göndermek zorunda. Tüm bu nedenlerle tahliye isteyenler 2-2,5 yıllık yargı süreciyle karşılaşacağını bilmeli” uyarısı yaptı.

AZALAN ARZ BAHANE

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, konut fiyatlarının, artan hammadde karşısında kontrolden çıktığını, bundan ilk zararı konut alıcılarının gördüğünü söyledi. İnşaat maliyetlerinin son bir yılda yüzde 100’ü aştığına işaret eden Durbakayım, “Kiralama yöntemiyle barınma ihtiyacını karşılama zorunluluğu, arz talep dengesini, talep lehine çevirdi. Gizli enflasyon gerekçesiyle konut sahipleri ve fırsatçı aracıların spekülatif artış yapması, konut kiralarının bir anda fırlamasına yol açtı” dedi.

KİRA ÖDENEMEYİNCE DAVALAR ARTACAK

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, stok eksikliğinin talebi şişirdiğini söyledi. Akdoğan, “İnsanlar çaresizlikten ve çözümsüzlükten yüksek fiyatlara evet diyor. Bugün 2 bin liralık daire 4 bine verilince vatandaş mecburen kabul ediyor. Ancak bu yüksek bedellerin bir süre sonra ödenemeyince davaların artacağını düşünüyorum” değerlendirmesi yaptı.

KARABORSA KIYMETİNDE

Hakan Erilkun Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Hakan Erilkun, konut sıkıntısı nedeniyle emlakçıların "Kiracınız çıkacak mı?" diye ev sahiplerine sormaya başladığını söyledi. Erilkun, şöyle devam etti: "Neredeyse karaborsa kıymetinde. Depozitoyu bir kira bedelinden daha yüksek tutmaya çalışıyorlar. Beşiktaş, Beylikdüzü, Kadıköy gibi talep yoğun. Daha önce 2 bin - 2 bin 500 liraya kiraya verilen daireler şimdi 4 bine çıktı. Arayanların yüzde 70’i öğrenci. Günde en az 15 kişi kiralık için geliyor.”