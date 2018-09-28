Coğrafi işaretli Ardahan balı paketleniyor

Üreticilerin getirdiği coğrafi işaretli Ardahan balı, Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğündeki ünitede ayrı ayrı teslim alınıyor. Her bir üreticinin balı tek tek hassas ölçümler yapılarak analize gönderiliyor. Laboratuvardan Ardahan coğrafi işaretine uygun olarak gelen ballar dolumu yapıldıktan sonra, paketlenip, etiketlenip coğrafi işaret logolu olarak üreticilere teslim ediliyor.

Coğrafi işaret etiketi

Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, Ardahan balının hijyenik bir ortamda paketlenerek, emniyet bandıyla bandajlanıp birlik adına alınmış olan coğrafi işaret bal etiketinin yapıştırılmasının ardından üreticiye teslim edildiğini söyledi.

Aydın, "Ardahan çiçek balı 2017 yılında Türk patent Enstitüsü tarafından Ardahan Arıcılar birliği vasıtasıyla ‘coğrafi işaret’ tescil belgesini aldı. Kafkas Arısı Gen Merkezi müdürlüğü olarak bizde Ardahan balının markalaşıp paketlenerek direkt üreticinin kazanması için katkıda bulunarak bal paketleme ve dolum tesisini hizmete sunduk. Burada hem kendi ürettiğimiz ürünleri paketliyoruz, hem de coğrafi işaret tescil komisyonundan geçen üreticilere ait balları üniteye getirip ayrı ayrı teslim aldıktan sonra her bir üreticinin balını tek tek hassas ölçümler yapılarak analize gönderiyoruz. Laboratuvardan Ardahan coğrafi işaretine uygun olarak gelen olumlu balları dolum ünitesine alıp, burada dolumunu yapıp, paketleyip, etiketleyip coğrafi işaret logolu olarak üreticinin kendisine teslim ediyoruz. Burada kazançlı olan üretici oluyor. Üreticiyle tüketiciyi biz buluşturmuş oluyoruz. Aradaki komisyoncuyu veya fazla para kazananları aradan çıkarmış olduk. Direkt çiftçinin ve üreticinin daha fazla para kazanmasına bu nedenle vesile oluyoruz. Tesisimiz günde 2 ton bal paketleyecek kapasiteye sahiptir. Bu yıldan itibaren üreticilerimize hizmet vermeye başladık" dedi.