COP31’de eğitim ve istihdam atağı

Merve Safa Akıntürk
04:001/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
COP31
Türkiye, iklim diplomasisinde yeni bir döneme hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen iklim müzakerelerinin en üst platformu olan UNFCCC kapsamında düzenlenen COP31’in dönem başkanlığını ve ev sahipliğini üstlenecek olması, yalnızca diplomatik bir sorumluluk değil; içeride kapsamlı bir hazırlık sürecini de beraberinde getiriyor. Üniversitelerde son yıllarda “Sürdürülebilir Kalkınma”, “Yeşil Ekonomi”, “İklim ve İnsan Hakları” gibi başlıklarda dersler açılıyor. Ancak bu dersler çoğu zaman fakültelerin kendi inisiyatifiyle, birbirinden kopuk biçimde yürütülüyor. Bu nedenle yükseköğretim düzeyinde kapsamlı bir müfredat çalışmasının başlatılması planlanıyor. COP31 hazırlıkları kapsamında üniversite kampüslerinde “iklim ve çevre staj ofisleri” kurulmasına dönük bir model üzerinde de çalışılıyor. Bu modelle yeni mezunların ve öğrencilerin yeşil dönüşüm projelerinde aktif rol alması hedefleniyor.



