Türk donanmasının havadaki gözü kulağı P-72 uçağı NATO tatbikatında denizaltı avında

Denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, keşif-gözetleme, arama-kurtarma ve kaçakçılıkla mücadele gibi alanlarda görevler icra etme kabiliyetine sahip P-72 deniz karakol uçakları, Türkiye’yi çevreleyen denizlerde ulusal çıkarların korunmasında ve NATO bağlamında dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlerde görev alıyor. İtalya'nın Katanya kenti yakınlarındaki Sigonella Hava Üssü’ndeki kalkışın öncesinde ekipler uçağın son kontrollerini yaptı.