Türk donanmasının havadaki gözü kulağı P-72 uçağı NATO tatbikatında denizaltı avında

15:3428/02/2026, Cumartesi
İtalya'nın Katanya kenti yakınlarındaki Sigonella Hava Üssü’ndeki kalkışın öncesinde ekipler uçağın son kontrollerini yaptı.
İtalya'nın Katanya kenti yakınlarındaki Sigonella Hava Üssü’ndeki kalkışın öncesinde ekipler uçağın son kontrollerini yaptı.

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 301. Deniz-Hava Filo Komutanlığı bünyesindeki P-72 deniz karakol uçağı, NATO'nun Akdeniz'deki en büyük denizaltı savunma harbi tatbikatı Dynamic Manta 2026'da hünerlerini gösteriyor.

Denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, keşif-gözetleme, arama-kurtarma ve kaçakçılıkla mücadele gibi alanlarda görevler icra etme kabiliyetine sahip P-72 deniz karakol uçakları, Türkiye’yi çevreleyen denizlerde ulusal çıkarların korunmasında ve NATO bağlamında dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlerde görev alıyor. İtalya'nın Katanya kenti yakınlarındaki Sigonella Hava Üssü’ndeki kalkışın öncesinde ekipler uçağın son kontrollerini yaptı.



#Türk Deniz Kuvvetleri
#P-72 uçağı
#NATO tatbikatı
