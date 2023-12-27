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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL olarak belirlenen 2024 yılı asgari ücretine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:59 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 20:03 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri sonrası açıklama yaptı. Bakan Işıkhan 2024 yılı asgari ücretinin net olarak 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49 artış yapılan asgari ücrete ilişkin yaptığı paylaşımda,
"Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."
dedi.
Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."




#Recep Tayyip Erdoğan
#Asgari ücret
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
21 dakika önce
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