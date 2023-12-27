Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret görüşmeleri sonrası 2024 yılı için yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Böylelikle asgari ücrete yüzde 49 artış yapılmış oldu.