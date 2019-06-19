Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan 1453te zulüm değil gönüllerin fethi başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1453'te zulüm değil gönüllerin fethi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Toplam tutarı 276 trilyon lirayı bulan 28 kalem yatırım ve hizmetlerin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Fatih mesire alanı, kız yurdu, sağlık ocağı, engelli rehabilitasyon merkezi bugün açılışını yapacağımız projeler arasında.

AK Parti kurulduğu günden beri projesiyle, yatırımıyla milletimizin gönlüne girmiş bir partidir.

CHP ÇÖPTÜR, ÇUKURDUR, ÇAMURDUR

Ümraniye'deki çöplük o zaman büyükşehir belediye başkanı CHP'ydi çöplük patladığında 39 vatandaşımız maalesef öldü. CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Şimdi gelenler de farklı olmayacaktır. Pazar gününe 4 günümüz var, çok çalışmaya var mıyız? Pazar günü inşallah akşam farklı bir müjdeyle yola devam etmeliyiz.

GÖNÜLLERİN FETHİ 1453'TE BAŞLADI

Son 6 yıldır maruz kaldığımız her saldırıda CHP HDP başta olmak üzere hararetle desteklenmesinin sebebi budur. CHP zihniyetine sesleniyoruz, zulüm 1453'te başlamadı gönüllerin fethi 1453'te başladı.

  • 31 Mart'ta seçimin neticesine en çok sevinenlerin arasında yunanlılar vardı. Yunan gazetelerinin başlıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? Pazar günü bunu değiştirmeye var mıyız? İnşallah bu işi tersine çevireceğiz.

MURSİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rahmetli Muhammed Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından söylenen sözleri ve şehadetin ardından söylenenleri hatırlayınız. Muhalefete yakın kişilerin yaptıkları çirkinlikleri... Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. İşte pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Akıbet bu kadar işte.

Muhammed Mursi mahkeme salonunda maalesef 20 dk yerde çırpınıyor. Yetkililer orada müdahale etmiyor. Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür.

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Önümüzde G20 var, Osaka'daki G20 toplatısında gündeme getireceğimiz toplantılardan biri bu olacak. Bizler Hakk'ın ve haklının yanında olacağız. G20 bunun için önem arz ediyor.

Ülkemizi ve İstanbul'u halk düşmanı bu faşist sisteme teslim etmeyeceğiz.

Sayın Binali Yıldırım'ın rakibi çaldılar diyor. Bu ifade hukuki bir ifade değil, siyasi bir ifadedir. Özellikle sandıklarda memurların yerine bir yerlerden taşımalı kişilerin görevlendirilmesi hatta tutanaklara imzaların peşin alınması manidardır. Sayımın yüzde 10'unun yapılması... Niye tamamını yapmadınız, tamamını yapsaydınız bu pazar seçim olmazdı. İşlerine gelmedi.

SEÇİMİN GALİBİ ŞÜPHESİZ CUMHUR İTTİFAKIDIR

İstanbul'un 39 ilçenin 25'ini biz aldık. 1'i MHP'nin 24'ü AK Parti'nin. 31 Mart seçimlerinin galibi hiç şüphesiz Cumhur İttifakıdır.

Hırsız gece seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır. Hırsız kendini bildiği için sürekli çırpınıp duruyor. Hukuka aykırı seçim kurullarındaki oy toplamı da 212 bindir. Bu durumda hukukun gereği seçimlerin yenilenmesidir.

Selo ne diyor? Oyların CHP'nin adayına. Kandil ne diyor? Oylar CHP'nin adayına diyor. Şu hale bakın ne hale geldik. terör örgütüyle beraber hareket edenlere CHP'ye oy veren kardeşlerim oyunu verecek mi?

KÜÇÜKKAYA'NIN CHP ADAYI İLE OTELDE BULUŞMASI

Binali Yıldırım'ın üzerine biz kimseyi tanımayız. Konu projeyse, konu iş yapmaksa, konu vizyonsa Binali Yıldırım.

  • TV de iki adayın katılımıyla yapan program ve sonrasında yaşanan hadiseleri takip ettiniz değil mi? Program öncesinde CHP'nin adayıyla moderatör bir araya geliyor. Orada soruları hangi cevapların verileceğini konuşuyorlar. Bu ne ahlaksızlıktır. Eğer adilsen dürüstsen o zaman yapman gereken her iki adayı da danışmanları da davet edersin bunu konuşursun. CHP adayı bu program boyunca sayıştay raporlarından belediye hizmetlerine kadar o kadar çok yalan söyledi ki Binali Bey hangisini düzelteceğini şaşırdı. Yalanladılar.

VALİ BEY DAVAYI AÇACAK

Ordu Valisine it dedi. Sonra yalan, ben it demedim basit dedim dedi. Bütün görsel medyaya çıktı hepsinde it dediğin var. Şu anda seçim sebebiyle vali bey henüz davasını açmadılar. Seçim sonrası vali bey davayı açacak. Polislerimize hakaret etti, polislerimiz de davayı açacak. Polislerimize hakaret edenin alnını karışlarız.

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Ordu Valisi ve polisler CHP'nin adayına seçim sonrası dava açacak, polislerimize hakaret edenin alnını karışlarız.

SURİYELİLERE MAAŞ VERİYORMUŞUZ, YALAN

Suriyelilere maaş veriyormuşuz. Böyle bir şey yok. Suriyelilere özellikle kamplarda yaşayanlara gıda, ilaç,eğitim, hastane destekleri veriyoruz. CHP hep yalan üzerinedir.

Bir diğer olay, açık söylüyorum biz ensarız. Onlar bombalardan kaçtılar bize sığındılar biz de onları koruma altına aldık. İslamdan nasibini almamış olanlara söyleyecek sözümüz yok bizim.

330 bin Suriyeliyi Cerablus'a gönderdik, durum sakinleştikçe gönderiyoruz, göndereceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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