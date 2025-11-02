Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon tek haneye inecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayın programında Türkiye'deki ekonomi ve enflasyon düzeyine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Gelecek yıl hedefimiz yüzde 20’nin altı, 2027 yılı hedefimiz ise tek haneli rakamlar.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı. Yılmaz,
“Enflasyon vatandaşın temel meselesi. Bunun için enflasyonu birinci öncelik haline getirdik. Tüm program ve politikalarda odağımız enflasyonu düşürmek.”
ifadelerini kullandı.
Sürecin hassas bir denge gerektirdiğini söyleyen Yılmaz,
“Enflasyonu düşürürken istihdamı, büyümeyi sürdürmeli ve sosyal dengeleri gözetmeliyiz. Bir yandan da depremin yaralarını sarmamız gerekiyor. Dış politikada da çok aktif bir dönemden geçiyoruz.”
dedi.
Yılmaz, enflasyonda düşüşün kademeli ve kararlı bir şekilde sürdüğünü belirterek,
“2023 yılı yüzde 65 ile tamamlandı, 2024’te yüzde 44’e geriledi. Bu yılın sonunda yüzde 30 civarında olmasını bekliyoruz. Programda önemli olan istikamettir; nereye doğru gittiğinizdir.”
ifadelerini kullandı.
Doğru bir program izlendiğinde hedeflere mutlaka ulaşıldığını belirten Yılmaz,
“Bir ay geç, üç ay erken fark etmez; doğru yoldaysanız hedefe varırsınız. Gelecek yıl hedefimiz yüzde 20’nin altı, 2027 yılı hedefimiz ise tek haneli rakamlar.”
ifadelerini kullandı.
